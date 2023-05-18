В Крыму прогремел взрыв на железной дороге: пять вагонов с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Взрыв произошел утром недалеко от села Чистенькое в Симферопольском районе временно оккупированного Крыма. Поезд с зерном сошел с рельсов из-за подрыва железнодорожного полотна в Крыму, об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
По сообщениям, поезд с зерном сошел с рельсов из-за подрыва железнодорожного полотна в Крыму. Взрыв произошел 18 мая утром, недалеко от села Чистенькое в Симферопольском районе. Предварительно, сошли 8 вагонов, 5 из них перевернулись.
Самопровозглашенный премьер-министр временной российской оккупационной власти в Автономной республике Крым Сергей Аксенов подтвердил факт схода с рельсов вагонов. По его словам пострадавших нет, о причинах происшествия он не сообщил.
В настоящее время движение по железнодорожному полотну приостановлено, пути проверяют саперы. Также были задержаны 2 пассажирских поезда и временно отменено движение электрички.
Напомним
6 мая также сообщалось о двух взрывах в Красногвардейском районе временно оккупированного Крыма.