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Зранку у тимчасово окупованому Криму пролунало два вибухи

Зранку у тимчасово окупованому Криму пролунало два вибухи

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Близько 8 ранку у тимчасово окупованому Криму пролунало два вибухи. Про це пишуть місцеві телеграм-канали, повідомляє УНН.

Деталі

"О 8:05 добрий пролунав гуркіт. Джанкой-Красногвардійськ. У Червоногвардійську був дуже сильний гуркіт. Червоногвардійський район, дуже чітко було чути 2 хлопки", - пишуть місцеві телеграм-канали.

Після окупаційна "влада" Криму заявила, що нібито в північній частині Криму спрацювала ППО.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що в окупованому Криму працювала ППО, окупанти повідомляють про нібито збитий безпілотник біля аеродрому Бельбек.

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