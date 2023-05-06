Зранку у тимчасово окупованому Криму пролунало два вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Близько 8 ранку у тимчасово окупованому Криму пролунало два вибухи. Про це пишуть місцеві телеграм-канали, повідомляє УНН.
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"О 8:05 добрий пролунав гуркіт. Джанкой-Красногвардійськ. У Червоногвардійську був дуже сильний гуркіт. Червоногвардійський район, дуже чітко було чути 2 хлопки", - пишуть місцеві телеграм-канали.
Після окупаційна "влада" Криму заявила, що нібито в північній частині Криму спрацювала ППО.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що в окупованому Криму працювала ППО, окупанти повідомляють про нібито збитий безпілотник біля аеродрому Бельбек.