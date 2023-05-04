Знову "бавовна": у Севастополі працювала ППО, окупанти повідомляють про збитий безпілотник біля аеродрому Бельбек
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. В окупованому Криму працювала ППО, окупанти повідомляють про нібито збитий безпілотник біля аеродрому Бельбек, передає УНН.
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Російський глава Севастополя михайло развожаєв повідомив про чергову атаку на Севастополь.
"У Севастополі силами ППО знищено БПЛА в районі аеродрому Бельбек. Жодні об'єкти не постраждали, ситуація під контролем", - написав развожаєв.
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В окупованому Криму знову було гучно. Тelegram-канали повідомляють про знищений дрон, а окупанти про "тренування ППО".