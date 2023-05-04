У Криму знову чули вибухи: Telegram-канали повідомляють про знищений дрон, а окупанти про "тренування ППО"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. В окупованому Криму знову було гучно. Тelegram-канали повідомляють про знищений дрон, а окупанти про "тренування ППО", передає УНН.
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Спершу у Telegram-каналі "Крим.Реалії" з'явилось повідомлення, що у центральній частині Севастополя було чути два ракетні пуски. При цьому розривів ракет не було.
Згодом проросійський військовий Telegram-канал "Romanov Лайт" повідомив про нібито знищений надводний морський дрон у Севастополі. Але потім уточнив, що це "точно навчання".
Російський глава Севастополя михайло развожаєв знову пояснив гучні звуки у місті навчаннями військових рф.
"Гучні звуки в центрі міста – це профілактична робота в рамках ППДО, та тренування наших систем ППО", – написав развожаєв.
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