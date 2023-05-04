В Крыму снова слышали взрывы: Telegram-каналы сообщают об уничтоженном дроне, а оккупанты о "тренировке ПВО"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В оккупированном Крыму снова было громко. Тelegram-каналы сообщают об уничтоженном дроне, а оккупанты о "тренировке ПВО", передает УНН.
Детали
Сначала в Telegram-канале "Крым.Реалии" появилось сообщение, что в центральной части Севастополя было слышно два ракетных пуска. При этом разрывов ракет не было.
Впоследствии пророссийский военный Telegram-канал "Romanov Лайт" сообщил о якобы уничтоженном надводном морском дроне в Севастополе. Но потом уточнил, что это "точно учения".
Российский глава Севастополя михаил развожаев снова объяснил громкие звуки в городе учениями военных рф.
"Громкие звуки в центре города – это профилактическая работа в рамках ППДО, и тренировка наших систем ПВО", – написал развожаев.
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