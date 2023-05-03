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Нова бавовна у Криму: у Феодосії над морем спрацювала ППО

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. В окупованому Криму знову гучно - у Феодосії над морем спрацювала ППО, передає УНН із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Цитата

"Система ППО спрацювала у Феодосії над морем. Повідомляється про знищення безпілотника. За нашою інформацією, він летів у бік морського нафтового терміналу", - повідомляє Telegram-канал Чп Симферополь.

Додамо

Згодом так званий глава окупованого Криму сергій аксьонов заявив, що на південному сході Криму успішно відпрацювали сили ППО.

"Пошкоджень та постраждалих немає", резюмував він.

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У Севастополі сталося займання резервуара із паливом після можливого удару безпілотника.

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