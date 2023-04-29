У Севастополі сталося займання резервуара із паливом після можливого удару безпілотника
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Згідно з повідомленням так званого "губернатора" Севастополя, михайла развожаєва, у місті загорівся резервуар із паливом після ймовірного удару безпілотника, про це він написав у своєму Telegram, передає УНН.
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Згідно з повідомленням так званого "губернатора" Севастополя, михайла развожаєва, в Козачій бухті загорівся резервуар із паливом після ймовірного удару безпілотника. Пожежа сталася, сьогодні, 29 квітня, о п'ятій годині ранку.
За даними від развожаєва, площа загоряння становить приблизно 1000 квадратних метрів, пожежі присвоєно 4 клас.
Окупаційний "губернатор" зазначив, що попередня причина пожежі є ймовірне попадання БПЛА. Він також повідомив, що інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.