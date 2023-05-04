Опять "хлопок": в Севастополе работала ПВО, оккупанты сообщают о сбитом беспилотнике возле аэродрома Бельбек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В оккупированном Крыму работала ПВО, оккупанты сообщают о якобы сбитом беспилотнике возле аэродрома Бельбек, передает УНН.
Детали
Российский глава Севастополя михаил развожаев сообщил об очередной атаке на Севастополь.
"В Севастополе силами ПВО уничтожен БПЛА в районе аэродрома Бельбек. Никакие объекты не пострадали, ситуация под контролем", - написал развожаев.
Ранее
В оккупированном Крыму снова было шумно. Тelegram-каналы сообщают об уничтоженном дроне, а оккупанты о "тренировке ПВО".