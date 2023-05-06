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В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

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В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Утром во временно оккупированном Крыму прогремело два взрыва

Утром во временно оккупированном Крыму прогремело два взрыва

Киев • УНН

 • 2275528 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Около 8 утра во временно оккупированном Крыму прогремело два взрыва. Об этом пишут местные телеграмм-каналы, сообщает УНН.

Детали

"В 8:05 добрый раздался грохот. Джанкой-Красногвардейск. В Красногвардейске был очень сильный грохот. Красногвардейский район, очень четко было слышно 2 хлопка", - пишут местные телеграм-каналы.

После оккупационные "власти" Крыма заявили, что якобы в северной части Крыма сработала ПВО.

Напомним

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму работала ПВО, оккупанты сообщают о якобы сбитом беспилотнике возле аэродрома Бельбек.

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