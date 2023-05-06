Утром во временно оккупированном Крыму прогремело два взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Около 8 утра во временно оккупированном Крыму прогремело два взрыва. Об этом пишут местные телеграмм-каналы, сообщает УНН.
Детали
"В 8:05 добрый раздался грохот. Джанкой-Красногвардейск. В Красногвардейске был очень сильный грохот. Красногвардейский район, очень четко было слышно 2 хлопка", - пишут местные телеграм-каналы.
После оккупационные "власти" Крыма заявили, что якобы в северной части Крыма сработала ПВО.
Напомним
Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму работала ПВО, оккупанты сообщают о якобы сбитом беспилотнике возле аэродрома Бельбек.