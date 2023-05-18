"Колеи устали": в ГУР прокомментировали взрыв на железнодорожных путях в Крыму

Цитата

"По тем же путям перевозят и другие вещи, но в частности оружие, БК, бронетехнику и все другие средства, которые используются для захватнической войны против Украины. Которые используются, чтобы убивать гражданских мирных украинцев и украинских защитников. Поэтому вполне естественно, что эти пути не выдержали, устали и теперь на некоторое время не функционируют", - сообщил Юсов.

Напомним

Сегодня утром, во временно оккупированном Крыму, произошел взрыв на железнодорожном полотне. В результате чего, сошел с рельсов поезд с зерном. Это произошло неподалеку от села Чистенькое в Симферопольском районе. Предварительно, сошли 8 вагонов, 5 из них перевернулись.