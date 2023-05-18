"Колеи устали": в ГУР прокомментировали взрыв на железнодорожных путях в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. С помощью путей в Крыму, на которых сегодня утром произошел взрыв, перевозили оружие, бронетехнику и другие средства, которые используют захватчики для войны против Украины. Поэтому "пути устали" и некоторое время не будут функционировать. Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" рассказал представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, пишет УНН.
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"По тем же путям перевозят и другие вещи, но в частности оружие, БК, бронетехнику и все другие средства, которые используются для захватнической войны против Украины. Которые используются, чтобы убивать гражданских мирных украинцев и украинских защитников. Поэтому вполне естественно, что эти пути не выдержали, устали и теперь на некоторое время не функционируют", - сообщил Юсов.
Напомним
Сегодня утром, во временно оккупированном Крыму, произошел взрыв на железнодорожном полотне. В результате чего, сошел с рельсов поезд с зерном. Это произошло неподалеку от села Чистенькое в Симферопольском районе. Предварительно, сошли 8 вагонов, 5 из них перевернулись.