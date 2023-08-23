Одна из лучших операций ГУР: Буданов рассказал, как удалось убедить российского пилота Ми-8 сесть в Полтаве и сдать вертолет
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов назвал спецоперацию, осуществленную с российским вертолетом Ми-8, одной из лучших проведенных его ведомством за всю историю Украины. Детали этой операции он сообщил Радио Свобода, передает УНН.
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“Смогли найти правильный подход к человеку, смогли создать условия, чтобы вывезти незаметно всю семью, и в конце концов создать такие условия, чтобы он смог перегнать это воздушное судно с экипажем, который не знал, что происходит. Когда они поняли, где они сели, они попытались убежать. К сожалению, они были уничтожены, хотелось бы (взять) живыми, но имеем, что имеем”, — сказал Буданов.
Детали
По словам руководителя ГУР, российский вертолет сейчас находится в Киеве.
О мотивации пилота, который решил содействовать ВСУ, сейчас не сообщается. Однако, Буданов отметил, что увидеть вертолёт и вживую пообщаться с его пилотом можно будет после обнародования официальной информации в сентябре.
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В ГУР хотят обнародовать все детали этой спецоперации в формате кино.
Премьеру документальной ленты запланировали на 7 сентября.
Напомним
Информация о российском вертолете в Полтаве, который перелетел на одну из авиабаз ВСУ появилась днем 23 августа. УНН писал об этом.