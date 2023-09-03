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Посадка российского вертолета Ми-8 в Полтаве: пилот рф рассказал детали операции

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. В августе 2023 года Главное управление разведки Минобороны Украины провело спецоперацию "Синица", в ходе которой российский пилот Максим Кузьминов перегнал вертолет Ми-8 на территорию Украины. В фильме "Сбитые летчики россии" он рассказал, что целью поступка было "не способствовать преступлениям" страны-агрессора, передает УНН.

Детали

Как рассказал журналист Артем Шевченко, военные разведчики провели спецоперацию совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции. По его словам, кроме российского вертолета Ми-8 с бронированной кабиной, представители ГУР МОУ получили документацию и секретное техническое оборудование. 

Отмечается, что командир воздушного судна, 28-летний капитан-вертолетчик, фактически похитил вертолет, перелетев через линию фронта по безопасному коридору, организованному военной разведкой.

"Я связался с представителями разведки Украины. Объяснил ситуацию свою, на что они мне предложили такой вариант: давай мы гарантируем тебе безопасность, новые документы, денежную компенсацию, вознаграждение. Мы обсудили детали и начали планировать непосредственно мой перелет", - рассказал пилот вертолета воздушно-космических сил ВС РФ Максим Кузьминов.

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Он сообщил, что после того, как понял, что находится рядом с границей, передал свое местонахождение: "Сказал, что я нахожусь недалеко, и уже окончательно принял решение. Перелетел на предельно малой высоте в режиме радиомолчания. В принципе никто не знал, что со мной".

Во время финальной стадии спецоперации пилот получил ранение, но ему вовремя оказали медицинскую помощь, проинформировал журналист. На сегодня, Кузьминов предоставляет показания о вражеской армейской авиации, системах связи и аэродромной сети украинской военной разведке.

Как подчеркнул сам пилот, цель его поступка - не способствовать преступлениям русских на территории Украины.

Цитата

"Основа моего поступка в том, чтобы не способствовать этим преступлениям. Потому, что я прекрасно знаю, чем все закончится. Украина однозначно победит в этой войне просто потому, что народ сплотился очень... Весь мир помогает потому, что понимает, что в первую очередь нужно ценить человеческую жизнь", - резюмировал Кузьминов.

Напомним

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов назвал спецоперацию, осуществленную с российским вертолетом Ми-8, одной из лучших проведенных его ведомством за всю историю Украины.

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