Из оккупации вернули девушку с инвалидностью: захватчики хотели отправить ее в интернат в рф

С временно оккупированной территории эвакуировали 24-летнюю девушку с инвалидностью. После смерти бабушки оккупанты решили отправить ее в интернат в рф, но благодаря совместным усилиям ее воссоединили с матерью. Об этом сообщили в среду в Минреинтеграции, пишет УНН.

Детали

Недавно, как сообщается, в Минреинтеграции обратилась одна из общественных организаций с просьбой помочь эвакуировать с временно оккупированной территории Донецкой области девушку с инвалидностью.

"Там она жила вместе с бабушкой, а ее мать находилась на подконтрольной правительству Украины территории. Когда бабушка умерла, оккупанты решили отправить девушку на территорию рф - в интернат для лиц с инвалидностью", - рассказали в ведомстве.

За ее возвращение взялись представители Минреинтеграции в сотрудничестве с ОС "Украинская сеть за права ребенка", ОО "Плуритон", Министерством иностранных дел и Государственной миграционной службой.

"Подготовка маршрута и дорога длились почти 28 дней. Сейчас Светлана (так зовут возвращенную девушку) вместе с матерью в безопасности", - отметили в Минреинтеграции.

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