Верещук назвала несколько путей для выезда украинцев из оккупации

Для выезда с временно оккупированных Россией территорий граждане Украины могут воспользоваться пунктом пропуска Колотиловка (Россия) - Покровка (Украина). Об этом сообщила в интервью министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает УНН.

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Сейчас есть несколько путей, которыми могут воспользоваться украинцы, чтобы с оккупированных территорий вернуться на подконтрольные Киеву. В частности, один из них есть на Сумщине. Это пункт пропуска Колотиловка - Покровка отметила Ирина Верещук

Кроме того, добавила она, еще есть путь через Беларусь, пункт пропуска Мокраны - Доманово.

Также, по словам Верещук, можно выехать через Грузию, через временно оккупированный украинский Крым.

"Люди могут воспользоваться другими путями, но они все идут через территорию России", - рассказала она.

Чиновница отметила, что на этих путях почти не работают международные организации, но есть небольшие волонтерские группы, которые помогают людям купить билеты, которые помогают выехать маломобильным людям.

Когда же уже пересекают границу с Украиной, здесь их ждем мы. Их ждет Сумская ОВА, хаб, теплая еда, медикаменты, соответствующие документы. Первая выплата на перроне в Киеве или во Львове, или в Полтаве, или в Харькове. Их ждет денежная поддержка, а также бесплатный билет в ту часть Украины, которую они для себя выбрали добавила она.

В Украине есть 4,6 млн ВПЛ и только 1,5 млн получают выплаты - Верещук