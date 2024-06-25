Верещук назвала кілька шляхів для виїзду українців з окупації
Київ • УНН
Українці можуть виїхати з окупованих Росією територій кількома маршрутами, включаючи пункт пропуску "Колотилівка-Покровка" в Сумській області, пункт пропуску "Мокрани-Дом'янове" через Білорусь, а також через Грузію через окупований Крим, при цьому їм допомагають волонтерські групи, а українська влада надає підтримку після їхнього повернення.
Для виїздку із тимчасово окупованих Росією територій громадяни України можуть скористатися пунктом пропуску Колотилівка (Росія) - Покровка (Україна). Про це повідомила в інтерв’ю міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає УНН.
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Нині є кілька шляхів, якими можуть скористатися українці, щоб з окупованих територій повернутися на підконтрольні Києву. Зокрема, один з них є на Сумщині. Це пункт пропуску Колотилівка – Покровка
Крім того, додала вона, ще є шлях через Білорусь, пункт пропуску Мокрани – Доманове.
Також, за словами Верещук, можна виїхати через Грузію, через тимчасово окупований український Крим.
"Люди можуть скористатися іншими шляхами, але вони усі йдуть через територію Росії", - розповіла вона.
Чиновниця зауважила, що на цих шляхах майже не працюють міжнародні організації, але є невеликі волонтерські групи, які допомагають людям купити квитки, які допомагають виїхати маломобільним людям.
Коли ж вже перетинають кордон з Україною, тут їх чекаємо ми. Їх чекає Сумська ОВА, хаб, тепла їжа, медикаменти, відповідні документи. Перша виплата на пероні у Києві чи у Львові, чи в Полтаві, чи в Харкові. Їх чекає грошова підтримка, а також безплатний квиток в ту частину України, яку вони для себе обрали
В Україні є 4,6 млн ВПО і лише 1,5 млн отримують виплати - Верещук12.06.24, 18:58 • 62773 перегляди