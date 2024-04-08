ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Переселенцы с инвалидностью получат задержку выплат с марта, даже если заявление обработают в мае - Минреинтеграции

Переселенцы с инвалидностью получат задержку выплат с марта, даже если заявление обработают в мае - Минреинтеграции

Киев  •  УНН

8 апреля 2024, 10:25  •  3425 просмотра

Read in English

ВПЛ с инвалидностью получат свои выплаты задним числом, начиная с марта, даже если их заявления будут рассмотрены в мае.

Лица с инвалидностью из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) получат свои выплаты с марта, даже если заявление будет обработано в мае, сообщили в пресс-службе Минреинтеграции, пишет УНН.

Детали

В ведомстве указали, что с 1 марта некоторым категориям ВПЛ, которые получали помощь в течение года или двух, она была продлена еще на 6 месяцев. И около 535 тыс. внутренних переселенцев получили автоматическое продление выплат ВПЛ.

"Однако во время автоматического продолжения выплат лицам с инвалидностью из числа ВПЛ возникли технические проблемы. Они будут решены в ближайшее время", - указали в министерстве.

В Минреинтеграции указали, что "лица с инвалидностью из числа ВПЛ получат свои выплаты с марта, даже если заявление будет обработано в мае".

Как указано, часть обращений о продлении выплат еще обрабатывается в управлениях социальной защиты. "В случае переназначения помощи по этим заявлениям получателям в апреле начислят выплаты сразу за 2 месяца", - указали в Минреинтеграции.

Минсоцполитики сообщило, что не все переселенцы получили выплаты в марте: обещают их в апреле за два месяца5 апреля 2024, 07:00 • 21908 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Обществополитика
ministerstvo-po-reintegratsii-vremenno-okkupirovannikh-territoriiМинистерство по реинтеграции временно оккупированных территорий
Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
  •  130512 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  104333 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  197809 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  190669 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  181903 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152401 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  109894 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127650 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118955 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  120952 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Новости по теме
Переселенцы с инвалидностью получат задержку выплат с марта, даже если заявление обработают в мае - Минреинтеграции

Переселенцы с инвалидностью получат задержку выплат с марта, даже если заявление обработают в мае - Минреинтеграции

  •  3425 просмотра
В Польше партия "Право и справедливость" побеждает на местных выборах

В Польше партия "Право и справедливость" побеждает на местных выборах

  •  3208 просмотра
Спецслужба Латвии проверяет информацию о возможном участии латвийцев в войне в Украине на стороне рф

Спецслужба Латвии проверяет информацию о возможном участии латвийцев в войне в Украине на стороне рф

  •  5059 просмотра
В Черновцах мужчина навеселе взорвал гранату в квартире

В Черновцах мужчина навеселе взорвал гранату в квартире

  •  4685 просмотра
Усиление ПВО в регионе и работа морского коридора: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией США

Усиление ПВО в регионе и работа морского коридора: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией США

  •  6103 просмотра
Минкульт признал критически важными предприятиями каналы телемарафона "Единые новости". Их работники подлежат бронированию от мобилизации

Минкульт признал критически важными предприятиями каналы телемарафона "Единые новости". Их работники подлежат бронированию от мобилизации

  •  5322 просмотра
Пожарная часть в Сумской области повреждена из-за вражеского обстрела - ГСЧС

Пожарная часть в Сумской области повреждена из-за вражеского обстрела - ГСЧС

  •  6343 просмотра
Украинские хакеры уничтожили дата-центр, которым пользовался ВПК рф - источник

Украинские хакеры уничтожили дата-центр, которым пользовался ВПК рф - источник

  •  6372 просмотра
Швейцария, Люксембург и США возглавили топ стран с самой высокой средней заработной платой: на каком месте Украина

Швейцария, Люксембург и США возглавили топ стран с самой высокой средней заработной платой: на каком месте Украина

  •  7259 просмотра
Кулеба обсудил с главой МИД Японии укрепление партнерства и продвижение "Формулы мира"

Кулеба обсудил с главой МИД Японии укрепление партнерства и продвижение "Формулы мира"

  •  7979 просмотра

Популярные

Из-за удара рф в Звягеле на Житомирщине сообщают об угрозе загрязнения воздуха. В ОВА заявляют о превентивных мерах

Из-за удара рф в Звягеле на Житомирщине сообщают об угрозе загрязнения воздуха. В ОВА заявляют о превентивных мерах

  •  100196 просмотра
На фронте произошло 76 боевых столкновений - Генштаб

На фронте произошло 76 боевых столкновений - Генштаб

  •  85215 просмотра
Главы МИД Франции и Великобритании сделали совместное заявление по Украине

Главы МИД Франции и Великобритании сделали совместное заявление по Украине

  •  102150 просмотра
Business Day: Зеленский планирует визит в ЮАР

Business Day: Зеленский планирует визит в ЮАР

  •  114788 просмотра
Минобороны работает над запуском приложения для военных Армия+

Минобороны работает над запуском приложения для военных Армия+

  •  89269 просмотра

Публикации

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  252915 просмотра
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

4 апреля 2024, 15:10  •  278964 просмотра
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  339914 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  409279 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  408360 просмотра

Переселенцы с инвалидностью получат задержку выплат с марта, даже если заявление обработают в мае - Минреинтеграции

ВПЛ с инвалидностью получат свои выплаты задним числом, начиная с марта, даже если их заявления будут рассмотрены в мае.

Общество •   •  3425 просмотра
Переселенцы с инвалидностью получат задержку выплат с марта, даже если заявление обработают в мае - Минреинтеграции

В Польше партия "Право и справедливость" побеждает на местных выборах

Партия "Право и справедливость" набрала больше всего голосов (33,7%) на местных выборах в Польше, согласно данным экзит-пола.

Новости Мира •   •  3208 просмотра
В Польше партия "Право и справедливость" побеждает на местных выборах

Спецслужба Латвии проверяет информацию о возможном участии латвийцев в войне в Украине на стороне рф

Служба безопасности Латвии расследует возможное незаконное участие некоторых граждан в войне в Украине на стороне российских вооруженных сил.

Война •   •  5059 просмотра
Спецслужба Латвии проверяет информацию о возможном участии латвийцев в войне в Украине на стороне рф

В Черновцах мужчина навеселе взорвал гранату в квартире

Пьяный мужчина бросил гранату в квартиру своей сожительницы в Черновцах. В результате взрыва мужчина получил травмы конечностей.

Общество •   •  4685 просмотра
В Черновцах мужчина навеселе взорвал гранату в квартире

Усиление ПВО в регионе и работа морского коридора: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией США

Усиление ПВО в регионе и работа морского коридора: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией США.

Война •   •  6103 просмотра
Усиление ПВО в регионе и работа морского коридора: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией США

Минкульт признал критически важными предприятиями каналы телемарафона "Единые новости". Их работники подлежат бронированию от мобилизации

Министерство культуры предоставило статус критических телеканалам, которые участвуют в телемарафоне "Единые новости", что позволило их работникам получать отсрочки от мобилизации.

Общество •   •  5322 просмотра
Минкульт признал критически важными предприятиями каналы телемарафона "Единые новости". Их работники подлежат бронированию от мобилизации

Пожарная часть в Сумской области повреждена из-за вражеского обстрела - ГСЧС

Вражеским артиллерийским ударом повреждены помещения пожарно-спасательной части в приграничном населенном пункте Сумского района, в том числе обшивка стен, ворота и пожарные автомобили, но никто из спасателей не пострадал.

Война •   •  6343 просмотра
Пожарная часть в Сумской области повреждена из-за вражеского обстрела - ГСЧС

Украинские хакеры уничтожили дата-центр, которым пользовался ВПК рф - источник

Хакеры Blackjack совместно с кибердепартаментом СБУ уничтожили более 300 ТБ данных из российского дата-центра OwenCloud. ru, которым использовался российский военно-промышленный комплекс, нефтегаз и телеком. Уничтожение российского облачного сервиса стало возмездием за атаку на украинский дата-центр "Парковый" в январе этого года.

Война •   •  6372 просмотра
Украинские хакеры уничтожили дата-центр, которым пользовался ВПК рф - источник

Швейцария, Люксембург и США возглавили топ стран с самой высокой средней заработной платой: на каком месте Украина

По уровню заработной платы Украина заняла 107 место в общем рейтинге стран. Швейцария со среднемесячной заработной платой $8 111 возглавила список со среднемесячной заработной платой $8 111.

Общество •   •  7259 просмотра
Швейцария, Люксембург и США возглавили топ стран с самой высокой средней заработной платой: на каком месте Украина

Кулеба обсудил с главой МИД Японии укрепление партнерства и продвижение "Формулы мира"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Министра иностранных дел Японии Йоко Камикава за неизменную поддержку Японией Украины и обсудил пути продвижения Формулы мира, укрепления двустороннего сотрудничества и усиления Особого глобального партнерства между двумя странами.

политика •   •  7979 просмотра
Кулеба обсудил с главой МИД Японии укрепление партнерства и продвижение "Формулы мира"