Переселенцы с инвалидностью получат задержку выплат с марта, даже если заявление обработают в мае - Минреинтеграции

Лица с инвалидностью из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) получат свои выплаты с марта, даже если заявление будет обработано в мае, сообщили в пресс-службе Минреинтеграции, пишет УНН.

Детали

В ведомстве указали, что с 1 марта некоторым категориям ВПЛ, которые получали помощь в течение года или двух, она была продлена еще на 6 месяцев. И около 535 тыс. внутренних переселенцев получили автоматическое продление выплат ВПЛ.

"Однако во время автоматического продолжения выплат лицам с инвалидностью из числа ВПЛ возникли технические проблемы. Они будут решены в ближайшее время", - указали в министерстве.

В Минреинтеграции указали, что "лица с инвалидностью из числа ВПЛ получат свои выплаты с марта, даже если заявление будет обработано в мае".

Как указано, часть обращений о продлении выплат еще обрабатывается в управлениях социальной защиты. "В случае переназначения помощи по этим заявлениям получателям в апреле начислят выплаты сразу за 2 месяца", - указали в Минреинтеграции.

Минсоцполитики сообщило, что не все переселенцы получили выплаты в марте: обещают их в апреле за два месяца