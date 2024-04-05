Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
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В Белом доме призывают россию поддержать резолюцию ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе
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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактамЭксклюзив
Минсоцполитики сообщило, что не все переселенцы получили выплаты в марте: обещают их в апреле за два месяца
Внутренне перемещенные лица, которые не получили выплаты в марте, получат средства в апреле сразу за два месяца, поскольку их заявления все еще обрабатываются управлениями социальной защиты населения.
В Израиле сбои в работе GPS на фоне роста напряженности в отношениях с Ираном
Израиль начал глушить сигналы GPS по всей стране, в том числе в крупных городах, таких как Тель-Авив и Иерусалим, чтобы нарушить спутниковую навигацию потенциальных иранских ракет и беспилотников на фоне роста напряженности в отношениях с Ираном.
Пограничье Черниговской и Сумской областей россияне за сутки обстреляли 24 раза: зафиксировано 97 взрывов
Российские оккупанты продолжают обстреливать приграничные районы Черниговской и Сумской областей из различных видов оружия, включая минометы, артиллерию, беспилотники и вертолеты, вызывая взрывы, но данные о разрушениях и жертвах уточняются.
россияне ночью обстреляли частный сектор Покровска, пятеро раненых, среди них - подросток
Российские войска ночью обстреляли частный сектор Покровска Донецкой области, ранив пятерых мирных жителей, в том числе 14-летнего мальчика.
В Белом доме призывают россию поддержать резолюцию ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе
Белый дом призывает россию поддержать резолюцию ООН о запрете размещения ядерного оружия в космосе, надеясь, что россия проголосует "за".
Курс валют на 5 апреля: гривна укрепилась на 17 копеек
Национальный банк установил официальный курс гривны на уровне 39,0201 UAH/USD, укрепив его на 17 копеек.
Новая Зеландия планирует усилить сотрудничество с НАТО и сделать свой вклад в поддержку Украины
Новая Зеландия планирует усилить сотрудничество с НАТО, сделать свой вклад в поддержку самообороны Украины и завершить работу над новым партнерством с НАТО в ближайшие месяцы.
Херсон утром подвергся вражескому удару, два человека ранены - ГВА
Российский обстрел жилых кварталов в Днепровском районе Херсона повредил квартиры и ранил двух гражданских, 60-летнего мужчину и 54-летнюю женщину, которые были госпитализированы с ранениями средней степени тяжести.
"Газовое дело": суд заочно приговорил Онищенко к 15 годам тюрьмы
Бывший народный депутат Александр Онищенко приговорен к 15 годам лишения свободы за присвоение более 740 миллионов гривен, полученных от добычи и продажи газа в компании "Укргаздобыча".
В Харькове возобновили движение метро
Движение метрополитена в Харькове возобновилось после временной остановки.