Минсоцполитики сообщило, что не все переселенцы получили выплаты в марте: обещают их в апреле за два месяца

Внутренне перемещенные лица, которые не успели получить выплаты в марте, получат средства в апреле сразу за два месяца, сообщили в пятницу в Минсоцполитики, пишет УНН.

Детали

С 1 марта государство еще на 6 месяцев продлило помощь для ВПЛ, которые относятся к наиболее уязвимым категориям, напомнили в министерстве.

Как сообщается, по результатам марта 535 тыс. внутренне перемещенных лиц - прежде всего лица с инвалидностью 1 и 2 группы, а также пенсионеры, чей размер пенсии не превышает 4 прожиточных минимумов (9 444 грн) - получили продолжение выплат помощи автоматически.

Еще 196,1 тыс. семей обратились с заявлениями о продлении выплат. Из них в течение марта было обработано и назначены выплаты для 98 тыс. семей (лицевых счетов), на общее количество 181 тысяча человек, добавили в ведомстве.

"Остальные обращения о продлении выплат от ВПЛ еще находятся в обработке в управлениях социальной защиты, и после обработки и назначения этих заявлений выплаты этим получателям будут осуществлены в апреле сразу за два месяца - март и апрель. Если вы имеете право на выплату и обратились за ней, однако пока еще не получили средств, - это означает, что заявление обрабатывается, а деньги поступят после назначения выплаты за весь период с момента подачи такого заявления (то есть за март и апрель включительно)", - указали в Минсоцполитики.

Для тех же, кто еще не успел подать заявление - срок подачи продлен до 30 апреля, добавили в министерстве.

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