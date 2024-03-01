Индексация пенсий, новые правила начисления выплат ВПЛ. Что еще изменится для украинцев с первого марта
Киев • УНН
С 1 марта в Украине состоится индексация пенсий и вводятся новые правила начисления помощи внутренне перемещенным лицам.
С первого марта в Украине состоится плановая индексация пенсий, также начнут действовать новые правила начисления выплат внутренне перемещенным лицам, пишет УНН.
Индексация и увеличение минимальных пенсий
Индексация пенсий коснется более 10-ти миллионов украинских пенсионеров. Среди них обычные плательщики страховых взносов, пенсионеры военного и силового блока, "чернобыльцы", лица, получающие выплаты из-за травм на производстве.
Учитывая инфляцию и средний размер зарплаты, пенсии повысят почти на 8% вместо запланированных 13%.
В среднем, пенсии вырастут на 32о гривен, в результате чего средний размер пенсий по Украине составит чуть более 5700 гривен.
При этом, максимальная сумма индексации не будет превышать 1500 гривен. Пенсии, которые были назначены, в 2021-23 годах вырастут лишь на 100 гривен.
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Также с 1 марта, в зависимости от возраста и страхового стажа, произойдет перерасчет и повышение минимальных пенсий следующим категориям:
- пенсионеры с малым страховым стажем - с 2520 до 2725 гривен;
- пенсионеры в возрасте до 70 лет со стажем 30/35 соответственно у женщин/мужчин - с 2760 до 2980 гривен;
- неработающие пенсионерам в возрасте от 65 до 70 лет со стажем 30/35 соответственно у женщин/мужчин и пенсионеры в возрасте более 80 лет со стажем 20/25 соответственно у женщин/мужчин - с 3120 до 3370 гривен;
- пенсионеры в возрасте от 70 лет со стажем 30/35 соответственно у женщин/мужчин - с 3000 до 3240 гривен.
Новые правила начисления выплат ВПЛ
С 1 марта 2024 года вводятся более жесткие правила начисления выплат внутренне перемещенным лицам.
Автоматически на шесть месяцев выплаты продлят:
- лицам с инвалидностью I или II группы, детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольным детям;
- детям-сиротам, лишенным родительской опеки, лицам из их числа в возрасте до 23 лет, а также родителям-воспитателям и приемным родителям;
- пенсионерам, у которых размер пенсии не превышает 9444 гривен.
Так же на шесть месяцев, но исключительно после подачи нового заявления выплаты будут продлены:
- беременным женщинам после 30-й недели беременности;
- малолетним ребенком, который прибыл в новую общину без сопровождения законного представителя;
- лицам, которые потеряли трудоспособность, но не имеют права на пенсионную выплату и / или получают государственную социальную помощь (если среднемесячный совокупный доход на одного человека в такой семье не превышает 9444 гривен);
- лицам трудоспособного возраста, которые не работают, но зарегистрировались в центре занятости, и при этом в семье есть дети, которые посещают садики или учебные заведения;
- лицам, которые ухаживают за лицом с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью до 18 лет, лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, лицом, достигшим 80-летнего возраста, или за тяжелобольным ребенком.
Также на выплаты по новому заявлению могут претендовать родители, которые не имеют возможности работать, ухаживая за детьми, если совокупный доход на одного члена семьи в месяц не превышает 9444 гривен и если такие семьи проживают на территории, где ведутся или возможны боевые действия. В частности:
- лица трудоспособного возраста, которые не работают и ухаживают за ребенком до 14 лет;
- семьи, в которых воспитывается трое и более детей до 18 лет (при этом все дети проживают в семье и не воспитываются в интернатных учреждениях), и она проживает на территории, где ведутся или возможны боевые действия;
- семьи, проживающие в условно безопасных регионах Украины, если в их населенных пунктах нет возможности отдать ребенка в детсад, а обучение в школе происходит онлайн или в смешанном формате;
- семьи, в которых есть неработающее трудоспособное лицо, которое на дату обращения за помощью зарегистрировалось в центре занятости как безработное или как ищущее работу и в составе семьи есть дети, которые посещают дошкольные учебные заведения или учатся в школе/профтехучилище/ВУЗе.
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