Индексация пенсий, новые правила начисления выплат ВПЛ. Что еще изменится для украинцев с первого марта

С первого марта в Украине состоится плановая индексация пенсий, также начнут действовать новые правила начисления выплат внутренне перемещенным лицам, пишет УНН.

Индексация и увеличение минимальных пенсий

Индексация пенсий коснется более 10-ти миллионов украинских пенсионеров. Среди них обычные плательщики страховых взносов, пенсионеры военного и силового блока, "чернобыльцы", лица, получающие выплаты из-за травм на производстве.

Учитывая инфляцию и средний размер зарплаты, пенсии повысят почти на 8% вместо запланированных 13%.

В среднем, пенсии вырастут на 32о гривен, в результате чего средний размер пенсий по Украине составит чуть более 5700 гривен.

При этом, максимальная сумма индексации не будет превышать 1500 гривен. Пенсии, которые были назначены, в 2021-23 годах вырастут лишь на 100 гривен.

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Также с 1 марта, в зависимости от возраста и страхового стажа, произойдет перерасчет и повышение минимальных пенсий следующим категориям:

- пенсионеры с малым страховым стажем - с 2520 до 2725 гривен;

- пенсионеры в возрасте до 70 лет со стажем 30/35 соответственно у женщин/мужчин - с 2760 до 2980 гривен;

- неработающие пенсионерам в возрасте от 65 до 70 лет со стажем 30/35 соответственно у женщин/мужчин и пенсионеры в возрасте более 80 лет со стажем 20/25 соответственно у женщин/мужчин - с 3120 до 3370 гривен;

- пенсионеры в возрасте от 70 лет со стажем 30/35 соответственно у женщин/мужчин - с 3000 до 3240 гривен.

Новые правила начисления выплат ВПЛ

С 1 марта 2024 года вводятся более жесткие правила начисления выплат внутренне перемещенным лицам.

Автоматически на шесть месяцев выплаты продлят:

- лицам с инвалидностью I или II группы, детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольным детям;

- детям-сиротам, лишенным родительской опеки, лицам из их числа в возрасте до 23 лет, а также родителям-воспитателям и приемным родителям;

- пенсионерам, у которых размер пенсии не превышает 9444 гривен.

Так же на шесть месяцев, но исключительно после подачи нового заявления выплаты будут продлены:

- беременным женщинам после 30-й недели беременности;

- малолетним ребенком, который прибыл в новую общину без сопровождения законного представителя;

- лицам, которые потеряли трудоспособность, но не имеют права на пенсионную выплату и / или получают государственную социальную помощь (если среднемесячный совокупный доход на одного человека в такой семье не превышает 9444 гривен);

- лицам трудоспособного возраста, которые не работают, но зарегистрировались в центре занятости, и при этом в семье есть дети, которые посещают садики или учебные заведения;

- лицам, которые ухаживают за лицом с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью до 18 лет, лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, лицом, достигшим 80-летнего возраста, или за тяжелобольным ребенком.

Также на выплаты по новому заявлению могут претендовать родители, которые не имеют возможности работать, ухаживая за детьми, если совокупный доход на одного члена семьи в месяц не превышает 9444 гривен и если такие семьи проживают на территории, где ведутся или возможны боевые действия. В частности:

- лица трудоспособного возраста, которые не работают и ухаживают за ребенком до 14 лет;

- семьи, в которых воспитывается трое и более детей до 18 лет (при этом все дети проживают в семье и не воспитываются в интернатных учреждениях), и она проживает на территории, где ведутся или возможны боевые действия;

- семьи, проживающие в условно безопасных регионах Украины, если в их населенных пунктах нет возможности отдать ребенка в детсад, а обучение в школе происходит онлайн или в смешанном формате;

- семьи, в которых есть неработающее трудоспособное лицо, которое на дату обращения за помощью зарегистрировалось в центре занятости как безработное или как ищущее работу и в составе семьи есть дети, которые посещают дошкольные учебные заведения или учатся в школе/профтехучилище/ВУЗе.

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