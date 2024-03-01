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Індексація пенсій, нові правила нарахування виплат ВПО. Що ще зміниться для українців з першого березня

Київ • УНН

 • 33295 перегляди

З 1 березня в Україні відбудеться індексація пенсій та запроваджуються нові правила нарахування допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Індексація пенсій, нові правила нарахування виплат ВПО. Що ще зміниться для українців з першого березня

З першого березня в Україні відбудеться планова індексація пенсій, також почнуть діяти нові правила нарахування виплат внутрішньо переміщеним особам, пише УНН.

Індексація та збільшення мінімальних пенсій

Індексація пенсій торкнеться більше 10-ти мільйонів українських пенсіонерів. Серед них звичайні платники стразових внесків, пенсіонери військового та силового блоку, "чорнобильці", особи, які отримують виплати через травми на виробництві.

З огляду на інфляцію та середній розмір зарплати, пенсії підвищать майже на 8% замість запланованих 13%.

В середньому, пенсії зростуть на 32о гривень, внаслідок чого середній розмір пенсій по Україні становитиме трохи більше 5700 гривень.

При цьому, максимальна сума індексації не буде перевищувати 1500 гривень. Пенсії, які були призначені, у 2021-23 роках зростуть лише на 100 гривень.

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Також з 1 березня, в залежності від віку та страхового стажу, відбудеться перерахунок і підвищення мінімальних пенсій наступним категоріям:

– пенсіонери з малим страховим стажем – з 2520 до 2725 гривень;

– пенсіонери у віці до 70 років зі стажем 30/35 відповідно у жінок/чоловіків – з 2760 до 2980 гривень;

– непрацюючі пенсіонерам у віці від 65 до 70 років зі стажем 30/35 відповідно у жінок/чоловіків та пенсіонери у віці понад 80 років зі стажем 20/25 відповідно у жінок/чоловіків – з 3120 до 3370 гривень;

– пенсіонери у віці від 70 років зі стажем 30/35 відповідно у жінок/чоловіків – з 3000 до 3240 гривень.

Нові правила нарахування виплат ВПО

З 1 березня 2024 запроваджуються більш жорсткі правила нарахування виплат внутрішньо переміщеним особам.

Автоматично на шість місяців виплати продовжать:

– особам з інвалідністю I чи II групи, дітям з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворим дітям;

– дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років, а також батькам-вихователям і прийомним батькам;

– пенсіонерам, у яких розмір пенсії не перевищує 9444 гривень.

Так само на шість місяців, але виключно після подання нової заяви виплати будуть продовжені:

– вагітним жінкам після 30-го тижня вагітності;

– малолітнім дитям, яка прибула в нову громаду без супроводу законного представника;

– особам, які втратили працездатність, але не мають права на пенсійну виплату та /або отримують державну соціальну допомогу (якщо середньомісячний сукупний дохід на одну особу в такій сім’ї не перевищує 9444 гривень);

– особам працездатного віку, які не працюють, але зареєструвалися в центрі зайнятості, і при цьому в сім’ї є діти, які відвідують садочки або навчальні заклади;

– особам, які доглядають за особою з інвалідністю I групи, дитиною з інвалідністю до 18 років, особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, особою, яка досягла 80-річного віку, або за тяжкохворою дитиною.

Також на виплати за новою заявою можуть претендувати батьки, які не мають можливості працювати, доглядаючи дітей, якщо сукупний дохід на одного члена сім'ї на місяць не перевищує 9444 гривень і якщо такі сім'ї проживають на території, де ведуться чи можливі бойові дії. Зокрема:

– особи працездатного віку, які не працюють і доглядають за дитиною до 14 років;

– родини, у яких виховується троє і більше дітей до 18 років (при цьому всі діти проживають в сім’ї і не виховуються в інтернатних закладах), і вона проживає на території, де ведуться чи можливі бойові дії;

– сім’ї, які мешкають в умовно безпечних регіонах України, якщо в їхніх населених пунктах немає можливості віддати дитину до дитсадка, а навчання в школі відбувається онлайн або в змішаному форматі;

– сімʼї, у яких є непрацююча працездатна особа, яка на дату звернення за допомогою зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна або як така, що шукає роботу та у складі сімʼї є діти, які відвідують дошкільні заклади освіти або навчаються в школі/профтехучилищі/ВНЗ.

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