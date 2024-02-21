Зміни щодо допомоги ВПО: Лубінець закликав уряд переглянути рішення

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із закликом переглянути ухвалені раніше зміни щодо виплат внутрішньо переміщеним особам, згідно з якими 1 березня допомога буде продовжена тільки окремим верствам ВПО. Про це Омбудсман написав у Telegram, пише УНН.

Я, як Омбудсман України, звернувся до Прем’єр-міністра України щодо змін у механізмі виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб, які наберуть чинності з березня 2024 року - написав Лубінець.

За попередніми оцінками Омбудсмана, потенційно 1 мільйон ВПО може втратити право на допомогу, що може мати значні негативні наслідки для людей, які вже постраждали від війни.

Як вказав Лубінець, для більшості ВПО, допомога на проживання — єдине джерело доходу.

Втрата цієї допомоги може позбавити їх доступу до базових потреб та житла.

У зверненні Лубінець акцентував на тому, що:

уряд не запровадив дієвих механізмів для заохочення ВПО до працевлаштування;

скасування виплати допомоги може стимулювати ВПО до повернення на ТОТ, небезпечні території або переміщення до інших країн;



використання значних фінансових ресурсів для евакуації людей із зони бойових дій стає нераціональним, коли людям відмовляють у базовій підтримці після переміщення, що спонукає їх повертатися назад.



"Сподіваюсь, що Уряд перегляне зміни щодо допомоги ВПО з урахуванням викладених зауважень у моєму зверненні", - вказав Лубінець.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про автоматичне продовження всіх виплат для всіх внутрішньо переміщених осіб до 1 березня. Після виплати будуть продовжені ще на шість місяців для, зокрема, ВПО з числа пенсіонерів та громадян, які мають інвалідність 1-ї або 2-ї групи.