Изменения относительно помощи ВПЛ: Лубинец призвал правительство пересмотреть решение

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с призывом пересмотреть принятые ранее изменения по выплатам внутренне перемещенным лицам, согласно которым 1 марта помощь будет продлена только отдельным слоям ВПЛ. Об этом Омбудсман написал в Telegram, пишет УНН.

Я, как Омбудсман Украины, обратился к Премьер-министру Украины относительно изменений в механизме выплаты пособия на проживание внутренне перемещенных лиц, которые вступят в силу с марта 2024 года - написал Лубинец.

По предварительным оценкам Омбудсмана, потенциально 1 миллион ВПЛ может потерять право на помощь, что может иметь значительные негативные последствия для людей, которые уже пострадали от войны.

Как указал Лубинец, для большинства ВПЛ, пособие на проживание - единственный источник дохода.

Потеря этой помощи может лишить их доступа к базовым потребностям и жилью.

В обращении Лубинец акцентировал на том, что:

правительство не ввело действенных механизмов для поощрения ВПЛ к трудоустройству;

отмена выплаты помощи может стимулировать ВПЛ к возвращению на ВОТ, опасные территории или перемещению в другие страны;



использование значительных финансовых ресурсов для эвакуации людей из зоны боевых действий становится нерациональным, когда людям отказывают в базовой поддержке после перемещения, что побуждает их возвращаться обратно.



"Надеюсь, что Правительство пересмотрит изменения относительно помощи ВПЛ с учетом изложенных замечаний в моем обращении", - указал Лубинец.

Напомним

Кабинет министров Украины принял решение об автоматическом продлении всех выплат для всех внутренне перемещенных лиц до 1 марта. После выплаты будут продлены еще на шесть месяцев для, в частности, ВПЛ из числа пенсионеров и граждан, имеющих инвалидность 1-й или 2-й группы.