Изменения относительно помощи ВПЛ: Лубинец призвал правительство пересмотреть решение
Киев • УНН
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека обратилась к премьер-министру с просьбой пересмотреть возможность ограничения выплат внутренне перемещенным лицам с марта, поскольку это может лишить до 1 миллиона ВПЛ их единственного источника дохода.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с призывом пересмотреть принятые ранее изменения по выплатам внутренне перемещенным лицам, согласно которым 1 марта помощь будет продлена только отдельным слоям ВПЛ. Об этом Омбудсман написал в Telegram, пишет УНН.
Я, как Омбудсман Украины, обратился к Премьер-министру Украины относительно изменений в механизме выплаты пособия на проживание внутренне перемещенных лиц, которые вступят в силу с марта 2024 года
По предварительным оценкам Омбудсмана, потенциально 1 миллион ВПЛ может потерять право на помощь, что может иметь значительные негативные последствия для людей, которые уже пострадали от войны.
Как указал Лубинец, для большинства ВПЛ, пособие на проживание - единственный источник дохода.
Потеря этой помощи может лишить их доступа к базовым потребностям и жилью.
В обращении Лубинец акцентировал на том, что:
- правительство не ввело действенных механизмов для поощрения ВПЛ к трудоустройству;
- отмена выплаты помощи может стимулировать ВПЛ к возвращению на ВОТ, опасные территории или перемещению в другие страны;
- использование значительных финансовых ресурсов для эвакуации людей из зоны боевых действий становится нерациональным, когда людям отказывают в базовой поддержке после перемещения, что побуждает их возвращаться обратно.
"Надеюсь, что Правительство пересмотрит изменения относительно помощи ВПЛ с учетом изложенных замечаний в моем обращении", - указал Лубинец.
Напомним
Кабинет министров Украины принял решение об автоматическом продлении всех выплат для всех внутренне перемещенных лиц до 1 марта. После выплаты будут продлены еще на шесть месяцев для, в частности, ВПЛ из числа пенсионеров и граждан, имеющих инвалидность 1-й или 2-й группы.
Изменения относительно помощи ВПЛ: Лубинец призвал правительство пересмотреть решение
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека обратилась к премьер-министру с просьбой пересмотреть возможность ограничения выплат внутренне перемещенным лицам с марта, поскольку это может лишить до 1 миллиона ВПЛ их единственного источника дохода.
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