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Изменения относительно помощи ВПЛ: Лубинец призвал правительство пересмотреть решение

Изменения относительно помощи ВПЛ: Лубинец призвал правительство пересмотреть решение

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 10:47  •  10720 просмотра

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека обратилась к премьер-министру с просьбой пересмотреть возможность ограничения выплат внутренне перемещенным лицам с марта, поскольку это может лишить до 1 миллиона ВПЛ их единственного источника дохода.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к  премьер-министру Денису Шмыгалю с призывом пересмотреть принятые ранее изменения по выплатам внутренне перемещенным лицам, согласно которым 1 марта помощь будет продлена только отдельным слоям ВПЛ.  Об этом Омбудсман написал в Telegram, пишет УНН

Я, как Омбудсман Украины, обратился к Премьер-министру Украины относительно изменений в механизме выплаты пособия на проживание внутренне перемещенных лиц, которые вступят в силу с марта 2024 года

- написал Лубинец.

По предварительным оценкам Омбудсмана, потенциально 1 миллион ВПЛ может потерять право на помощь, что может иметь значительные негативные последствия для людей, которые уже пострадали от войны.

Как указал Лубинец, для большинства ВПЛ, пособие на проживание - единственный источник дохода.

Потеря этой помощи может лишить их доступа к базовым потребностям и жилью. 

В обращении Лубинец акцентировал на том, что:

  • правительство не ввело действенных механизмов для поощрения ВПЛ к трудоустройству;
  • отмена выплаты помощи может стимулировать ВПЛ к возвращению на ВОТ, опасные территории или перемещению в другие страны;
  • использование значительных финансовых ресурсов для эвакуации людей из зоны боевых действий становится нерациональным, когда людям отказывают в базовой поддержке после перемещения, что побуждает их возвращаться обратно.

"Надеюсь, что Правительство пересмотрит изменения относительно помощи ВПЛ с учетом изложенных замечаний в моем обращении", - указал Лубинец. 

Напомним 

Кабинет министров Украины принял решение об автоматическом продлении всех выплат для всех внутренне перемещенных лиц до 1 марта. После выплаты  будут продлены еще на шесть месяцев для, в частности, ВПЛ из числа пенсионеров и граждан, имеющих инвалидность 1-й или 2-й группы. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Изменения относительно помощи ВПЛ: Лубинец призвал правительство пересмотреть решение

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