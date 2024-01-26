Уряд продовжив виплати для всіх внутрішніх переселенців до 1 березня, далі - нові правила
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України автоматично продовжить всі виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО) до 1 березня. Після цього виплати будуть продовжені ще на шість місяців для пенсіонерів, інвалідів 1-ї та 2-ї групи, зокрема.
Кабінет міністрів України ухвалив рішення про автоматичне продовження всіх виплат для всіх внутрішньо переміщених осіб до 1 березня. Після виплати будуть продовжені ще на шість місяців для, зокрема, ВПО з числа пенсіонерів та громадян, які мають інвалідність 1-ї або 2-ї групи. Про це повідомив Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
Сьогодні уряд ухвалив рішення про автоматичне продовження всіх виплат для всіх внутрішньо переміщених осіб до 1 березня. З 1 березня запрацюють нові справедливі правила допомоги ВПО
За його словами, з 1 березня виплати будуть продовжені ще на шість місяців для:
· ВПО з числа пенсіонерів
· громадян, які мають інвалідність 1-ї або 2-ї групи
· дітей з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та інших вразливих категорій.
"Детальніше прокомунікує Міністерство соціальної політики. Загалом держава продовжить підтримувати виплатами більш ніж 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб", - зазначив Шмигаль.
Доповнення
Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомляла, що виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО) мають бути оптимізовані, адже це вимоги міжнародних партнерів.
Верещук повідомила, що в Україні - приблизно 4,9 млн людей, які вважаються внутрішніми переселенцями. З них 2,5 млн щомісяця отримують виплати.