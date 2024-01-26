Правительство продлило выплаты для всех внутренних переселенцев до 1 марта, дальше - новые правила
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины автоматически продлит все выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) до 1 марта. После этого выплаты будут продлены еще на шесть месяцев для пенсионеров, инвалидов 1-й и 2-й группы, в частности.
Кабинет министров Украины принял решение об автоматическом продлении всех выплат для всех внутренне перемещенных лиц до 1 марта. После выплаты будут продлены еще на шесть месяцев для, в частности, ВПЛ из числа пенсионеров и граждан, имеющих инвалидность 1-й или 2-й группы. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
Сегодня правительство приняло решение об автоматическом продлении всех выплат для всех внутренне перемещенных лиц до 1 марта. С 1 марта заработают новые справедливые правила помощи ВПЛ
По его словам, с 1 марта выплаты будут продлены еще на шесть месяцев для:
- ВПЛ из числа пенсионеров
- граждан, имеющих инвалидность 1-й или 2-й группы
- детей с инвалидностью, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и других уязвимых категорий.
"Подробнее прокоммуницирует Министерство социальной политики. В целом государство продолжит поддерживать выплатами более чем 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц", - отметил Шмыгаль.
Дополнение
Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщала, что выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) должны быть оптимизированы, ведь это требования международных партнеров.
Верещук сообщила, что в Украине - примерно 4,9 млн человек, которые считаются внутренними переселенцами. Из них 2,5 млн ежемесячно получают выплаты.
Правительство продлило выплаты для всех внутренних переселенцев до 1 марта, дальше - новые правила
Кабинет Министров Украины автоматически продлит все выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) до 1 марта. После этого выплаты будут продлены еще на шесть месяцев для пенсионеров, инвалидов 1-й и 2-й группы, в частности.
Усиление северных рубежей продолжается: на границе устанавливают камеры видеонаблюдения
Украина усиливает оборону своих северных границ, устанавливая камеры видеонаблюдения, сообщает Государственная пограничная служба. Новые меры безопасности направлены на заблаговременное выявление угроз и повышение безопасности границы.
Все 27 стран Европейского Союза поддержали предоставление 50 миллиардов евро Украине - Шмыгаль
Все 27 стран-членов ЕС согласились поддержать четырехлетнюю программу помощи Украине в рамках Украинского фонда на сумму 50 миллиардов евро. Несмотря на предыдущую оппозицию, поддержать пакет согласилась Венгрия.
Украинка Лина Бороздина полетит в космос на корабле Unity вместе с Virgin Galactic
Украинский биохимик Лина Бороздина отправится в космос на борту космического корабля Unity компании Virgin Galactic в шестом коммерческом космическом полете. Она и трое ее коллег почувствуют несколько минут невесомости и увидят Землю из космоса.
Львовщина: семерым депутатам Червоноградского горсовета на сессии вручили повестки
Во время сессии Червоноградского городского совета Львовской области представители ТЦК вручили повестки семи депутатам.
В Харькове переименовали улицу Пушкинскую
Харьковский городской совет решил переименовать улицу Пушкинскую на улицу Григория Сковороды после российских атак 23 января. Всего было изменено 65 топонимов, связанных с РФ и ее союзниками.
Спасали под обстрелом: в Херсонской ОВА показали, как спецназовцы оказывали помощь раненому подростку
В Херсонской области во время вражеского обстрела был ранен подросток, которого спасли спецназовцы. Сейчас его состояние стабилизировалось после госпитализации.
российские хакеры взломали сайт президента Грузии
российские хакеры взломали сайт президента Грузии Саломе Зурабишвили. Также сайт оппозиционной телекомпании "Формула" подвергся атаке, а с сайта другой компании, "Мтавари", были удалены данные.
Украина и Бельгия начинают сотрудничество в оборонной промышленности
Бельгия и Украина начали стратегическое партнерство в оборонной промышленности, подписав шесть соглашений, которые положили начало этому сотрудничеству. Этот шаг имеет целью объединить технологические возможности для долгосрочного партнерства.
Самолеты разведчики, беспилотники, спутниковые снимки: Игнат рассказал о средствах, которыми россия ведет разведку в Украине
россия использует для разведки в Украине самолеты Су-24МР, А-50, Ил-22, беспилотники и спутниковые снимки, а также действует разведывательная агентура, сообщил полковник Юрий Игнат.