Правительство продлило выплаты для всех внутренних переселенцев до 1 марта, дальше - новые правила

Кабинет министров Украины принял решение об автоматическом продлении всех выплат для всех внутренне перемещенных лиц до 1 марта. После выплаты будут продлены еще на шесть месяцев для, в частности, ВПЛ из числа пенсионеров и граждан, имеющих инвалидность 1-й или 2-й группы. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Сегодня правительство приняло решение об автоматическом продлении всех выплат для всех внутренне перемещенных лиц до 1 марта. С 1 марта заработают новые справедливые правила помощи ВПЛ - сообщил Шмыгаль.

По его словам, с 1 марта выплаты будут продлены еще на шесть месяцев для:

- ВПЛ из числа пенсионеров

- граждан, имеющих инвалидность 1-й или 2-й группы

- детей с инвалидностью, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и других уязвимых категорий.

"Подробнее прокоммуницирует Министерство социальной политики. В целом государство продолжит поддерживать выплатами более чем 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц", - отметил Шмыгаль.

Дополнение

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщала, что выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) должны быть оптимизированы, ведь это требования международных партнеров.

Верещук сообщила, что в Украине - примерно 4,9 млн человек, которые считаются внутренними переселенцами. Из них 2,5 млн ежемесячно получают выплаты.