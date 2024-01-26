Виплати внутрішнім переселенцям мають бути оптимізовані - Верещук

Виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО) мають бути оптимізовані, адже це вимоги міжнародних партнерів. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

Верещук повідомила, що в Україні - приблизно 4,9 млн людей, які вважаються внутрішніми переселенцями. З них 2,5 млн щомісяця отримують виплати.

"Кількість змінюється. Вона дещо зменшилася, тому що, власне, за статусом або за визначенням, люди, які виїхали за кордон й там проживають, вони не є ВПО, і постанова, власне, відрегулювала це питання. А також ті люди, які повернулися до своїх домівок. Вони теж не вважаються ВПО, і тому незначно зменшується кількість. Але є люди, які виїжджають, і щодня триває евакуація. Тому ми розуміємо, що проблема є", - розповіла Верещук.

У Мінреінтеграції розповіли, яким категоріям ВПО автоматично продовжать виплати ще на пів року

Верещук пояснила, що зміни з виплатами пов'язані зі зменшенням дохідної частини бюджету.

Ми напрямку прив'язані до рішень наших партнерів. Партнери ставлять вимоги постійно верифікувати виплати з метою їх зменшення чи оптимізації. Ідеться про те, що за міжнародними лекалами 2 роки достатньо для того, аби адаптуватися - сказала Верещук.

За її словами, у 2022 році Україна спрямувала на виплати ВПО 57 млрд грн, у 2023 році ця сума збільшилася до 73 млрд грн.

Верещук зазначила, що у 2024 році гроші на допомогу для ВПО, як очікується, знову становитимуть 57 млрд грн.

"Ті найвразливіші (категорії населення – ред.) мають продовжити отримувати виплати, а ті, хто уже, до прикладу, адаптувався, чи отримали житло, чи мають роботу високооплачувану, є такі випадки... Тобто підходи мають бути більш справедливими", - пояснила Верещук.

Доповнення

Мінсоцполітики повідомляло, що частина внутрішньо переміщених осіб з 1 лютого 2024 року не отримуватимуть виплати, тож міністерство розробило проєкт постанови про продовження виплати допомоги для ВПО, які отримували її до 1 серпня 2023 року і період виплат для яких завершується наприкінці січня 2024 року.

Кому скасують виплати:

· усі, хто зареєструвався як ВПО до 1 серпня, отримуватимуть виплати лише до 1 лютого 2024 року.

· ВПО, які подали заяви на виплату й оформили статус після 1 серпня, отримуватимуть допомогу ще пів року. Далі, в залежності від майнового стану, буде вирішено щодо перепризначення ще на піврічний термін.

· тим, хто перебуває за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин (обґрунтованими вважаються службові відрядження, стажування, лікування чи реабілітація, догляд за хворою дитиною, оздоровлення дитини тощо);

· хто повернувся до покинутого місця проживання;

· особам, які відбувають покарання або засуджені за колабораціонізм.