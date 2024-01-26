Выплаты внутренним переселенцам должны быть оптимизированы - Верещук

Выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) должны быть оптимизированы, ведь это требования международных партнеров. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Верещук сообщила, что в Украине - примерно 4,9 млн человек, которые считаются внутренними переселенцами. Из них 2,5 млн ежемесячно получают выплаты.

"Количество меняется. Оно несколько уменьшилось, потому что, собственно, по статусу или по определению, люди, которые выехали за границу и там проживают, они не являются ВПЛ, и постановление, собственно, отрегулировало этот вопрос. А также те люди, которые вернулись в свои дома. Они тоже не считаются ВПЛ, и поэтому незначительно уменьшается количество. Но есть люди, которые выезжают, и ежедневно продолжается эвакуация. Поэтому мы понимаем, что проблема есть", - рассказала Верещук.

В Минреинтеграции рассказали каким категориям ВПЛ автоматически продлят выплаты еще на полгода

Верещук объяснила, что изменения с выплатами связаны с уменьшением доходной части бюджета.

Мы направлении привязаны к решениям наших партнеров. Партнеры ставят требования постоянно верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации. Речь идет о том, что по международным лекалам 2 года достаточно для того, чтобы адаптироваться - сказала Верещук.

По ее словам, в 2022 году Украина направила на выплаты ВПЛ 57 млрд грн, в 2023 году эта сумма увеличилась до 73 млрд грн.

Верещук отметила, что в 2024 году деньги на помощь для ВПЛ, как ожидается, снова составят 57 млрд грн.

"Те уязвимые (категории населения - ред.) должны продолжить получать выплаты, а те, кто уже, к примеру, адаптировался, или получили жилье, или имеют работу высокооплачиваемую, есть такие случаи... То есть подходы должны быть более справедливыми", - пояснила Верещук.

Дополнение

Минсоцполитики сообщало, что часть внутренне перемещенных лиц с 1 февраля 2024 года не будут получать выплаты, поэтому министерство разработало проект постановления о продлении выплаты помощи для ВПЛ, которые получали ее до 1 августа 2023 года и период выплат для которых завершается в конце января 2024 года.

Кому отменят выплаты:

- все, кто зарегистрировался как ВПЛ до 1 августа, будут получать выплаты только до 1 февраля 2024 года.

- ВПЛ, которые подали заявления на выплату и оформили статус после 1 августа, будут получать помощь еще полгода. Далее, в зависимости от имущественного положения, будет решено о переназначении еще на полугодовой срок.

- тем, кто находится за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин (обоснованными считаются служебные командировки, стажировка, лечение или реабилитация, уход за больным ребенком, оздоровление ребенка и т. п.);

- кто вернулся к покинутому месту жительства;

- лицам, отбывающим наказание или осужденным за коллаборационизм.