Выплаты внутренним переселенцам должны быть оптимизированы - Верещук
Украинское правительство планирует оптимизировать выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Уменьшение поступлений в бюджет повлияло на это решение, и чиновники предлагают применять более справедливые подходы.
Экстренное заседание Совета Безопасности: ООН не в состоянии установить обстоятельства падения ИЛ-76
Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание, на котором Россия и Украина обменялись обвинениями по поводу сбития самолета Ил-76. ООН не может подтвердить ни обстоятельства катастрофы, ни обоснованность заявлений обеих стран.
Купянск ночью армия рф обстреляла из "Урагана", есть повреждения предприятия - ОВА
Российские войска обстреляли Купянск Харьковской области из реактивных систем залпового огня "Ураган", нанеся ущерб предприятию и вызвав пожар на заправке.
Китай призывает Иран помочь сдержать нападения хуситов в Красном море
Китай призвал Иран предотвратить нападения поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов на корабли в Красном море, отметив потенциальную угрозу растущим китайско-иранским деловым отношениям. Китайцы не уточнили, как могут пострадать торговые отношения, если интересам Китая будет нанесен ущерб.
Херсон ночью подвергся двум ракетным ударам, враг бил из С-300, есть раненая - ОВА
Российские войска нанесли два ракетных удара по Херсону, били из С-300, в результате чего пострадала женщина, поврежден детский сад, многоэтажка и торговый центр. Об этом сообщил Александр Прокудин, глава Херсонской областной военной администрации.
Наев показал, как проходят тренировки контрдиверсионных групп на севере
Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил об очередных учениях контрдиверсионных групп Северного оперативного командования. Эти группы, противодействуя угрозам вдоль границы Сумской области, обезвреживают вражеских диверсантов.
россияне ночью ударили по Мирнограду в Донецкой области: 6 пострадавших, среди них - двое детей
В результате ночного ракетного обстрела российскими войсками Мирнограда Донецкой области ранения получили шесть человек, в том числе двое детей.
Ракетная атака рф на Харьков 23 января унесла жизни уже 11 человек
Количество жертв российского ракетного удара по Харькову 23 января возросло до 11 после того, как от полученных ранений скончалась женщина.
Глава МАГАТЭ анонсировал визит на Запорожскую АЭС
Председатель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси объявил о планах посетить Запорожскую АЭС в Украине в течение следующих двух недель.
По Сумской области армия рф наносила удары четыре раза за ночь: 16 взрывов
Российские войска четыре раза атаковали Сумскую область Украины в течение ночи, используя артиллерию, минометы, БМП и РСЗО, в результате чего произошло 16 взрывов, сообщает Сумская областная военная администрация. Целями обстрелов стали Ворожбянская, Белопольская и Дружбовская громады.