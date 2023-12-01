В Минреинтеграции рассказали каким категориям ВПЛ автоматически продлят выплаты еще на полгода

С 1 декабря этого года выплаты для внутренне перемещенных продлены для некоторых категорий получателей на второй 6-месячный период без дополнительного обращения. Речь идет о ежемесячной госпомощи на проживание в размере 3 тысяч гривен людям с инвалидностью и детям и 2 тысяч гривен для всех остальных ВПЛ. Об этом сообщает Минреинтеграции, пишет УНН.

С 1 декабря текущего года выплаты ВПЛ будут продолжать некоторым категориям получателей на второй 6-месячный период без дополнительного обращения. Это нововведение предусмотрено постановлением КМУ от 21 ноября 2023 года № 1226, - говорится в сообщении, - говорится в сообщении.

Детали

Речь идет о ежемесячной государственной помощи на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысяч гривен для всех остальных внутренних переселенцев.

Соответствующая помощь семье будет продлена автоматически еще на полгода, если:

среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает 4 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;

в составе семьи есть лица трудоспособного возраста, которые ухаживают за детьми в возрасте до 6 лет (включительно) или тяжело больными детьми; лица с инвалидностью I или II группы; граждане, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет; граждане, ухаживающие за лицами с инвалидностью I группы или несовершеннолетними детьми с инвалидностью, или лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, или лицами, достигшими 80-летнего возраста;

а также - физические лица, которые предоставляют социальные услуги и получают компенсацию за их предоставление; студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего образования, место жительства которых не задекларировано/зарегистрировано в общежитии;

в составе семьи есть трудоспособное лицо, которое в течение первых 6 месяцев получения выплат ВПЛ поспособствовало своей экономической самостоятельности (трудоустроилось, начало деятельность как ФЛП или получило грант на бизнес/ваучер на обучение и т.д.) и среднемесячный доход которого не превышает 3 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

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