Півмільйона переселенців повернулись на окуповані території – Резніков

“1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Хтось працевлаштований, хтось вчиться, хтось забезпечений житлом. 500 тисяч — третина не знайшла себе на підконтрольній уряду території і повернулась назад. Вот вам обсяги — мільйон залишився”, — заявив Резніков.

За його словами, наразі на підконтрольній Україні території Донецької області проживає 400 тис. переселенців, у Харківській області та Києві — по 150 тис., ще 100 тис — у Київській області.

Він не зміг назвати кількість переселенців, які забезпечені житлом в Україні від держави.

“Держава не забезпечує житлом безкоштовно. Держава забезпечує житлом допомогою — чи через кредити, чи через субвенції, чи через надання службового житла”, — зазначив міністр.

Резніков додав, що чіткої статистики по забезпеченню переселенців тимчасовим житлом в Україні немає.

Як повідомляв УНН, в Україні поки що немає системи виплати пенсії усім пенсіонерам окупованого Донбасу, а також немає на це грошей в бюджеті, тому українські пенсії можуть отримувати лише ті пенсіонери, які отримали статус переселенця.