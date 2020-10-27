Півмільйона переселенців повернулись на окуповані території – Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Третина зареєстрованих в Україні переселенців повернулися на окуповані території. Про це заявив віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі телеканалу “Україна 24”, передає УНН.
“1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Хтось працевлаштований, хтось вчиться, хтось забезпечений житлом. 500 тисяч — третина не знайшла себе на підконтрольній уряду території і повернулась назад. Вот вам обсяги — мільйон залишився”, — заявив Резніков.
За його словами, наразі на підконтрольній Україні території Донецької області проживає 400 тис. переселенців, у Харківській області та Києві — по 150 тис., ще 100 тис — у Київській області.
Він не зміг назвати кількість переселенців, які забезпечені житлом в Україні від держави.
“Держава не забезпечує житлом безкоштовно. Держава забезпечує житлом допомогою — чи через кредити, чи через субвенції, чи через надання службового житла”, — зазначив міністр.
Резніков додав, що чіткої статистики по забезпеченню переселенців тимчасовим житлом в Україні немає.
Як повідомляв УНН, в Україні поки що немає системи виплати пенсії усім пенсіонерам окупованого Донбасу, а також немає на це грошей в бюджеті, тому українські пенсії можуть отримувати лише ті пенсіонери, які отримали статус переселенця.