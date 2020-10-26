Резніков пояснив, чому пенсіонерам окупованого Донбасу не всім платять пенсії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. В Україні поки що немає системи виплати пенсії усім пенсіонерам окупованого Донбасу, а також немає на це грошей в бюджеті. Про це заявив віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі телеканалу “Україна 24”, передає УНН.
“Ця система має відповідати впевненості, що ці люди існують, тому що у нас, на жаль було багато випадків, коли не пенсіонери отримували пенсію, а з їх картками приходили невідомі люди, і це вже виглядало як шахрайство. Щоб уникнути шахрайських дій, ми були змушені ввести верифікацію”, — сказав Резніков.
За його словами, іншого варіанту “з точки зору потужностей бюджету” в Україні поки що немає. “Пенсійне забезпечення тільки для тих, хто є внутрішньо переміщеними особами”, — зазначив міністр.
Він упевнений, що проблем з отриманням пенсій у переселенців, які мешкають на підконтрольній Україні території, немає.
“На сьогоднішній день приблизна кількість пенсіонерів, які зареєструвалися і поїхали назад — 272 тисячі. Це дані відповідного реєстру, які ми мали на момент введення карантинних обмежень. Це не півтора мільйона населення”, — заявив віце-прем’єр.
Як повідомляв УНН, за даними правозахисників, через карантинні обмеження, введені у зв’язку з COVID-19, на Донбасі заблоковано доступ людей до пенсій. 272 тисячі пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу, чекають відкриття КПВВ для отримання пенсій.