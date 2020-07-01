Війна і на гуманітарному фронті: Резніков повідомив про ситуацію з пенсіями для мешканців ТОТ

“Сьогодні в Україні 9 КПВВ на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями... За минулий рік кількість перетинів через КПВВ була 13 млн. За нашою оцінкою, сьогодні 272 тисячі пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу, є в базі і чекають відкриття КПВВ для отримання пенсій. В середньому в місяць це 3-3,5 млрд грн”, — сказав Резніков.

З його слів, уряд готовий до виплат, як і пенсійний фонд і Ощадбанк, який веде ці розрахунки.

“Але на тимчасово окупованих територіях не працює гривня. Вони навмисно ввели рубльову зону. Для того, щоб ці гроші отримати, вони мають перетнути КПВВ і потрапити на підконтрольну уряду України територію”, — зазначив віце-прем’єр.

Він додав, що на сьогодні люди з окупованих територій Донбасу знову не можуть потрапити на підконтрольну уряду територію.

“Ми про це говоримо на засіданні Тристоронньої контактної групи, але ви маєте розуміти, що це так само дійсно йде війна і на гуманітарному фронті”, — наголосив Резніков.

Нагадаємо, з 28 червня пропуск через лінію розмежування здійснюється лише у КПВВ “Станиця Луганська”, оскільки всі решту КПВВ блокують бойовики.