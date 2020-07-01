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Война и на гуманитарном фронте: Резников сообщил о ситуации с пенсиями для жителей ВОТ

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КИЕВ. 1 июля. УНН. На сегодня 272 тыс. пенсионеров, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса, ждут открытия КПВВ для получения пенсий. Об этом в рамках онлайн-дискуссии, организованной Atlantic Council, рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает корреспондент УНН.

"Сегодня в Украине 9 КПВВ на линии разграничения с временно оккупированными территориями ... За прошлый год количество пересечений через КПВВ было 13 млн. По нашей оценке, сегодня 272 тыс. пенсионеров, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса, в базе и ждут открытия КПВВ для получения пенсий. В среднем в месяц это 3-3,5 млрд грн", - сказал Резников.

По его словам, правительство готово к выплатам, как и Пенсионный фонд и Ощадбанк, ведущий эти расчеты.

"Но на временно оккупированных территориях не работает гривна. Они намеренно ввели рублевую зону. Для того, чтобы эти деньги получить, они должны пересечь КПВВ и попасть на подконтрольную правительству Украины территорию", - отметил вице-премьер.

Он добавил, что на сегодняшний день люди с оккупированных территорий Донбасса снова не могут попасть на подконтрольную правительству территорию.

"Мы об этом говорим на заседании Трехсторонней контактной группы, но вы должны понимать что это так же действительно идет война и на гуманитарном фронте", - отметил Резников.

Напомним, с 28 июня пропуск через линию разграничения осуществляется только в КПВВ "Станица Луганская", поскольку все остальные КПВВ блокируют боевики.

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