Через блокування бойовиками пропуск на Донбасі здійснюється лише через один КПВВ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. З 28 червня пропуск через лінію розмежування здійснюється лише у КПВВ “Станиця Луганська”, оскільки всі решту КПВВ блокують бойовики. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.
“З 11 червня бойовики блокують роботу КПВВ “Мар’їнка”, а з 28 червня КПВВ “Новотроїцьке”. Пропуск здійснюється лише у “Станиці Луганській”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що згідно з вимогами наказу командувача Об’єднаних сил, контрольно-пропускні операції в КПВВ “Новотроїцьке” здійснюються щоденно на виїзд до тимчасово окупованої території з 7:00 до 18:00, на в’їзд до контрольованої території — з 7:00 до 20:00, а в КПВВ “Мар’їнка” — щоденно з 11:00 до 14:00. Проте, ці дорожні коридори наразі заблоковані бойовиками незаконних збройних формувань.
“У контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська“ пропуск громадян в пішому порядку через лінію розмежування здійснюється щоденно на вихід до тимчасово окупованої території з 7:00 до 18:00, на вхід до контрольованої території — з 7:00 до 20:00. Вчора даний КПВВ перетнуло понад 800 осіб. Пропускні операції в КПВВ "Майорське“ та "Гнутове“ на даний час не здійснюються”, — додається у повідомленні.
Повідомляється, що всі особи, які прибувають з тимчасово окупованої території, зобов’язані пройти двотижневу самоізоляцію, встановивши мобільний додаток “Дій вдома” або, за їх згоди, двотижневу обсервацію в лікувальних закладах, визначених органами місцевої влади. Так, уповноважені службові особи Держприкордонслужби відмовляють у пропуску під час в’їзду з тимчасово окупованих територій особі, яка не надала згоду на обсервацію або самоізоляцію з використанням додатку “Дій вдома”.
Нагадаємо, у Мінреінтеграції попереджали, що бойовики можуть блокувати пропуск в ОРДО.