Резников объяснил, почему пенсионерам оккупированного Донбасса не всем платят пенсии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Украине пока нет системы выплаты пенсии всем пенсионерам оккупированного Донбасса, а также нет на это денег в бюджете. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире телеканала “Украина 24”, передает УНН.
“Эта система должна соответствовать уверенности, что эти люди существуют, потому что у нас, к сожалению, было много случаев, когда не пенсионеры получали пенсию, а с их карточками приходили неизвестные люди, и это уже выглядело как мошенничество. Чтобы избежать мошенничества, мы были вынуждены ввести верификацию”, — сказал Резников.
По его словам, другого варианта “с точки зрения мощностей бюджета” в Украине пока нет. “Пенсионное обеспечение только для тех, кто является внутренне перемещенными лицами”, — отметил министр.
Он уверен, что проблем с получением пенсий у переселенцев, проживающих на подконтрольной Украине территории, нет.
“На сегодняшний день приблизительное количество пенсионеров, которые зарегистрировались и поехали обратно — 272 тысяч. Это данные соответствующего реестра, которые мы имели на момент введения карантина. Это не полтора миллиона населения”, — заявил вице-премьер.
Как сообщал УНН, по данным правозащитников, из-за карантинных ограничений, введенных в связи с COVID-19, на Донбассе заблокирован доступ людей к пенсиям. 272 тысяч пенсионеров, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса, ждут открытия КПВВ для получения пенсий.