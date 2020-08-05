На Донеччині групу шахраїв судитимуть за привласнення близько 2,5 млн грн коштів пенсіонерів

ukru
18:42 • 31104 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 64922 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 78639 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 109740 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 116536 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 115706 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 150370 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124867 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124600 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123820 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 79107 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 100915 перегляди
В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

19 березня, 13:25 • 27507 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 73350 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

16:36 • 28698 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 73350 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 100915 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 79107 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 150370 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 116538 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 50188 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 57607 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107491 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125788 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125216 перегляди
Актуальне
На Донеччині групу шахраїв судитимуть за привласнення близько 2,5 млн грн коштів пенсіонерів

На Донеччині групу шахраїв судитимуть за привласнення близько 2,5 млн грн коштів пенсіонерів

Київ • УНН

 • 20379 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. У Донецькій області спрямували до суду кримінальні провадження відносно шахраїв, які привласнювали гроші пенсіонерів з тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у регіоні, передає УНН.

"Учасники злочинної групи, до якої входили посадові особи виконавчої влади та місцеві мешканці, впродовж 2019-2020 років привласнили майже 2,5 мільйонів гривень завдяки організованій шахрайській схемі. Наразі обвинувальні акти відносно чотирьох фігурантів направлені до суду, ще один підозрюваний перебуває в розшуку", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "схему" організував мешканець м. Бахмут. Чоловік отримував від пенсіонерів, які мешкають на тимчасово окупованій території Донецької області, відомості та копії документів про розмір пенсійних виплат.

"На підставі вказаних відомостей організатор злочинної схеми разом зі своєю співмешканкою підробляв рішення суду щодо встановлення факту смерті та за сприянням посадової особи відділу ДРАЦС отримував свідоцтво про смерть померлого пенсіонера. У подальшому чоловік, вступивши в злочинний зговір з приватним нотаріусом, отримував довіреності на представництво інтересів нібито родичів померлого пенсіонера. Після цього надавав отриману довіреність та свідоцтво про смерть до пенсійних органів, де після нарахування грошових забезпечень, які призначались громадянам у вигляді допомоги на поховання та недоотриманої пенсії, шахрайським шляхом отримував грошові кошти у поштових відділеннях зв’язку", – повідомили в поліції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через карантин доступ до пенсій на Донбасі заблоковано – правозахисники.

Досудове розслідування завершено. Фігуранти обвинувачуються у вчиненні 80 епізодів кримінальних правопорушень.
Відносно організатора схеми кримінальні провадження за ч.4 ст.190 (шахрайство, вчинене у особливо великих розмірах, організованою групою осіб), ч.2 ст.28, ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підроблених документів за попередньою змовою групою осіб), ч.ч.1,3 ст. 358 (підроблення офіційного документу, в тому числі вчинене повторно) Кримінального кодексу України спрямовано до суду.

Кримінальні провадження відносно інших учасників групи за ч.4 ст.190, ч.ч 1,3 ст.358, ч.2 ст.28, ч. 4 ст. 358, ч.ч. 1,2 ст. 364, ч.ч. 1,2 ст. 366, ч.ч. 1,2 ст.364-1 Кримінального кодексу України також спрямовано до суду.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бойовики "ДНР" отримували соцвиплати із українського бюджету – СБУ.

"Арешт накладений на грошові кошти, які перебувають на банківських рахунках підозрюваних, у сумі 500 тисяч гривень. Наразі відносно чотирьох фігурантів суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, ще одного зловмисника оголошено у розшук", – додали у поліції.

Нагадаємо, 272 тисячі пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу, чекають відкриття КПВВ для отримання пенсій.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92