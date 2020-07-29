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Бойовики "ДНР" отримували соцвиплати із українського бюджету - СБУ

Бойовики "ДНР" отримували соцвиплати із українського бюджету - СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Контррозвідники Служби безпеки задокументували групу осіб на створенні механізму протиправної видачі у тому числі бойовикам так званої "ДНР" соціальних виплат з Держбюджету України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.

“Контррозвідка СБУ припинила механізм незаконного отримання соціальних виплат бойовиками так званої “ДНР”, — йдеться у повідомленні.

Так, за попередніми даними слідства, зловмисники за грошову винагороду оформлювали мешканцям тимчасово окупованої території Донеччини паспорти громадян України та документи на призначення соціальних виплат. Вони особисто отримували документи та переправляли їх через лінію розмежування. Серед замовників “послуг” оперативники спецслужби встановили представників незаконних збройних формувань терористичної організації “ДНР”.

29 липня цього року у Бахмуті Донецької області оперативники спецслужби затримали трьох фігурантів провадження під час спроби зняття готівки для подальшого переміщення на тимчасово окуповану територію.

Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання та тимчасового перебування зловмисників правоохоронці вилучили готівку, банківські картки і документи, які були підставою для отримання грошей в українських банківських установах, у тому числі для осіб, причетних до діяльності незаконних збройних формувань.

Також виявлено інші документальні матеріали, які підтверджують інформацію слідства щодо налагодження фігурантами механізму виплати коштів з державного бюджету України представникам незаконних збройних формувань.

“Трьом фігурантам, серед яких працівник державного банку, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України”, — повідомили в Службі безпеки.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, можливо причетних до протиправної діяльності.

Раніше УНН писав, що бойовики провели підготовку провокацій проти українських військових.

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