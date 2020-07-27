Бойовики провели підготовку провокацій проти українських військових - штаб ООС

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Збройні формування бойовиків замінували українські позиції мінами з годинниковим механізмом, щоб під час дії режиму припинення вогню вони вибухнули та створили враження, що українська сторона здійснила обстріл і порушила домовленості про “тишу”. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.

“Крім того, напередодні повного і всеосяжного режиму припинення вогню ворог зробив чергову провокацію неподалік Новомихайлівки та здійснив мінування українських позицій протипіхотними мінами ПОМ-2 за допомогою протитанкових гранатометів. Такі міни заборонені Оттавською конвенцією та виготовляються виключно в Російській Федерації. ПОМ-2 ставиться дистанційно і має період самоліквідації від 4 до 100 годин”, — повідомили в ООС.

У прес-центрі також додали, що: “Підступність провокації полягає у тому, що невдовзі, уже під час дії перемир’я, міна може детонувати і вибух розцінюватиметься, як обстріл зі сторони українських позицій, або підрив українських воїнів на власних мінах. Тобто, в будь-якому випадку, як зрив повного і всеосяжного режиму припинення вогню”.

Додамо, що опівночі в районі проведення операції Об’єднаних сил розпочався повний та всеосяжний режим припинення вогню.

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