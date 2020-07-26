ООС: розпочався повний та всеосяжний режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Опівночі в районі проведення операції Об’єднаних сил розпочався повний та всеосяжний режим припинення вогню, пише УНН з посиланням на повідомлення прес-центру штабу ООС.
“Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи Збройних Сил України продовжують виконувати поставлені завдання. У цьому контексті ще раз слід наголосити, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють українських воїнів діяти відповідно до норм міжнародного гуманітарного права та національного законодавства України. При цьому, підрозділи зі складу Об’єднаних сил готові дати належну відсіч ворогові у разі порушення домовленостей”, — повідомили у прес-центрі.
Варто зазначити, що в ООС працює кол-центр, і будь-хто із військовослужбовців у яких “нібито вилучають штатне озброєння” можуть звертатися за номером телефону, який є у кожній військовій частині.
У штабі також додали, що: “26 липня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Протягом доби противник неодноразово здійснював як провокативні, так і прицільні обстріли”.
Так, ворожу вогневу активність було зафіксовано біля Водяного, Південного, Широкиного, Пищевика, Пісків, Опитного та Лебединського. На цих ділянках лінії фронту бойовики застосували міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, озброєння БМП, БПЛА та стрілецьке озброєння.
Неподалік населеного пункту Щастя ворог задіяв снайперську зброю, а поблизу Авдіївки випустив три реактивних снаряди калібру 122 мм та вели вогонь з 82 мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів.
“У п’яти випадках підрозділи Об’єднаних сил зі штатного озброєння відкривали вогонь у відповідь. За минулу добу, внаслідок обстрілу противника, один український захисник отримав поранення. Його у задовільному стані доставлено до медичного закладу та надано необхідну допомогу лікарів”, — додали там.