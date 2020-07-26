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ООС: начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня

ООС: начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 июля. УНН. В полночь в районе проведения операции Объединенных сил начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, пишет УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба ООС.

“Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Подразделения Вооруженных Сил Украины продолжают выполнять поставленные задачи. В этом контексте еще раз следует подчеркнуть, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают украинских воинов действовать в соответствии с нормами международного гуманитарного права и национального законодательства Украины. При этом, подразделения из состава Объединенных сил готовы дать должный отпор врагу в случае нарушения договоренностей”, — сообщили в пресс-центре.

Стоит отметить, что в ООС работает колл-центр, и любой из военнослужащих у которых “якобы изымают штатное вооружение” могут обращаться по номеру телефона, который есть в каждой воинской части.

В штабе также добавили, что: “26 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. В течение суток противник неоднократно совершал как провокационные, так и прицельные обстрелы”.

Так, враждебная огневая активность была зафиксирована у Водяного, Южного, Широкино, Пищевика, Песков, Опытного и Лебединского. На этих участках линии фронта боевики применили минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, вооружения БМП, БПЛА и стрелковое вооружение.

Недалеко от населенного пункта Счастье враг задействовал снайперское оружие, а вблизи Авдеевки выпустил три реактивных снаряда калибра 122 мм и вел огонь из 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

“В пяти случаях подразделения Объединенных сил из штатного вооружения открывали огонь. За минувшие сутки, в результате обстрела противника, один украинский защитник получил ранения. Его в удовлетворительном состоянии доставили в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь врачей”, — добавили там.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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