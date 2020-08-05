В Донецкой области группу мошенников осудят за присвоение около 2,5 млн грн средств пенсионеров
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Донецкой области направили в суд уголовные производства относительно мошенников, которые присваивали деньги пенсионеров с временно оккупированных территорий. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в регионе, передает УНН.
"Участники преступной группы, в которую входили должностные лица исполнительной власти и местные жители, в течение 2019-2020 годов присвоили почти 2,5 млн гривен благодаря организованной мошеннической схеме. Сейчас обвинительные акты в отношении четырех фигурантов направлены в суд, еще один подозреваемый находится в розыске", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "схему" организовал житель г. Бахмут. Мужчина получал от пенсионеров, проживающих на временно оккупированной территории Донецкой области, сведения и копии документов о размере пенсионных выплат.
"На основании указанных сведений организатор преступной схемы вместе со своей сожительницей подделывал решения суда об установлении факта смерти и при содействии должностного лица отдела ГРАГС получал свидетельство о смерти умершего пенсионера. В дальнейшем мужчина, вступив в преступный сговор с частным нотариусом, получал доверенности на представительство интересов якобы родственников умершего пенсионера. После этого предъявлял полученную доверенность и свидетельство о смерти в пенсионные органы, где после начисления денежных обеспечений, которые предназначались гражданам в виде пособия на погребение и недополученной пенсии, мошенническим путем получал денежные средства в почтовых отделениях связи", - сообщили в полиции.
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Досудебное расследование завершено. Фигуранты обвиняются в совершении 80 эпизодов уголовных преступлений.
В отношении организатора схемы уголовные производства по ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, организованной группой лиц), ч.2 ст.28, ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельных документов по предварительному сговору группой лиц), ч.ч.1,3 ст. 358 (подделка официального документа, в том числе совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины направлены в суд.
Уголовные производства в отношении других участников группы по ч.4 ст.190, ч.ч 1,3 358, ч.2 ст.28, ч. 4 ст. 358, ч.ч. 1,2 ст. 364, ч.ч. 1,2 ст. 366, ч.ч. 1,2 ст.364-1 Уголовного кодекса Украины также направлены в суд.
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"Арест наложен на денежные средства, находящиеся на банковских счетах подозреваемых, в сумме 500 тыс. гривен. Сейчас в отношении четырех фигурантов суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, еще одного злоумышленника объявлено в розыск", - добавили в полиции.
Напомним, 272 тыс. пенсионеров, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса, ждут открытия КПВВ для получения пенсий.