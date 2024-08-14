Минреинтеграции открыло горячую линию для жителей курской области, которые хотят эвакуироваться в Украину

Несмотря на атаку рф на энергообъекты: завтра в Украине не планируют отключение электроэнергии 5 часов назад • 24406 просмотра

Продажа "Харьковоблэнерго" трансформаторов по завышенным ценам: задержаны два соорганизатора преступной схемы 6 часов назад • 23167 просмотра

Бизнес в этом году взял 55 млрд грн дешевых кредитов по программе "5-7-9": на что больше всего 7 часов назад • 25586 просмотра

Оккупанты вывезли полмиллиона тонн украинского зерна из оккупированной части Запорожья - Федоров 7 часов назад • 24442 просмотра