Минреинтеграции открыло горячую линию для жителей курской области, которые хотят эвакуироваться в Украину
Киев • УНН
Минреинтеграции открыло круглосуточную горячую линию для эвакуации и оказания гуманитарной помощи жителям курской области.
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий открыло круглосуточную горячую линию для жителей Курской области, которые хотят эвакуироваться в Украину или нуждаются в гуманитарной помощи. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Telegram, пишет УНН.
В связи с возможным ухудшением гуманитарной ситуации на прилегающих территориях Курской области, Украина должна быть готова к приему российских беженцев. Поэтому Минреинтеграции открыло круглосуточную горячую линию для жителей курской области, которым нужна гуманитарная помощь или же которые хотят эвакуироваться в Украину,
Заявку можно оставить следующим образом:
- позвонить или написать на номер: +38 (093) 367-83-68 через Telegram или WhatsApp;
- написать на электронную почту: [email protected].
Украина придерживается всех норм международного гуманитарного права и обеспечит мирным жителям курской области необходимую защиту и гуманитарную поддержку,
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