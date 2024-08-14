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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минреинтеграции открыло горячую линию для жителей курской области, которые хотят эвакуироваться в Украину

Минреинтеграции открыло горячую линию для жителей курской области, которые хотят эвакуироваться в Украину

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 20:12  •  15104 просмотра

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Минреинтеграции открыло круглосуточную горячую линию для эвакуации и оказания гуманитарной помощи жителям курской области.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий открыло круглосуточную горячую линию для жителей Курской области, которые хотят эвакуироваться в Украину или нуждаются в гуманитарной помощи. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Telegram, пишет УНН.

В связи с возможным ухудшением гуманитарной ситуации на прилегающих территориях Курской области, Украина должна быть готова к приему российских беженцев. Поэтому Минреинтеграции открыло круглосуточную горячую линию для жителей курской области, которым нужна гуманитарная помощь или же которые хотят эвакуироваться в Украину,

- написала Верещук.

Заявку можно оставить следующим образом:

  • позвонить или написать на номер: +38 (093) 367-83-68 через Telegram или WhatsApp;

Украина придерживается всех норм международного гуманитарного права и обеспечит мирным жителям курской области необходимую защиту и гуманитарную поддержку,

- говорится в сообщении.

рф инициировала разговор с Украиной по обмену пленных из курской области - Лубинец14 августа 2024, 19:24 • 36019 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
ministerstvo-po-reintegratsii-vremenno-okkupirovannikh-territoriiМинистерство по реинтеграции временно оккупированных территорий
telegramТелеграмма
ukrainaУкраина
iryna-vereshchukИрина Верещук
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