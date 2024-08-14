рф инициировала разговор с Украиной по обмену пленных из курской области - Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец провел разговор с российским омбудсменом тетяной москальковой по поводу обмена пленными на фоне наступления ВСУ в курской области. Об этом Омбудсмен сообщил в эфире телемарафона "Единые новости", передает УНН.

Относительно коммуникации с российской стороной. Я могу сказать за себя. Да, был инициативный разговор со стороны российского контрвизави по этому вопросу. Я очень надеюсь, что, несмотря на публичные заявления российских СМИ, что россияне якобы приняли решение приостановить какие-то обмены... У нас сейчас обмен информацией происходит. Я также информирую МККК и ООН, что права российских военнопленных защищаются, мы мониторим эту ситуацию и в любое время Украина готова продолжать обменные процессы на основании Женевской конвенции. Опять же у нас есть приоритетные категории, которые мы готовы обменивать. В первую очередь это тяжелораненые, второе - это украинские женщины, и в третью очередь - все те, кто остается в плену, - отметил Лубинец.

Он также добавил, что наступление украинских Сил обороны в курской области заставило рф изменить позицию в вопросе обмена пленными.

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