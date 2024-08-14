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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Омбудсмен: на совещании у Зеленского по курской области обсудили доступ представителей МККК и ООН

Омбудсмен: на совещании у Зеленского по курской области обсудили доступ представителей МККК и ООН

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 13:00  •  12839 просмотра

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Президент Украины провел совещание по созданию 'буферной зоны' в Курской области. Обсуждались вопросы безопасности, гуманитарной помощи и соблюдения международного права на этой территории.

На совещании у Президента Украины Владимира Зеленского по курской области обсудили доступ представителей МККК, ООН и других беспристрастных международных организаций в осуществлении гуманитарных мероприятий, сообщил в среду Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Детали

"Присоединился к совещанию Президента Украины Владимира Зеленского, на котором обсуждались вопросы стабилизационных мероприятий в курской области. В реализации своего права на самооборону, в соответствии со статьей 51 Устава ООН, Украина имеет право не только защищаться, но и должна придерживаться всех международных конвенций и требований международного гуманитарного права. Поэтому наши военные в целях самообороны сформировали "буферную (санитарную) зону" на территории курской области", - указал Обмудсмен в Telegram.

По словам Лубинца, "совместно со всеми участниками совещания обсуждали гарантии безопасности на этой территории". "Это касается соблюдения Украиной международного гуманитарного права, Гаагских конвенций 1907 года и Женевских конвенций. Украинские военные полностью придерживаются этих обязательств", - подчеркнул Омбудсмен.

Также на совещании обсудили вопросы доступа представителей МККК, ООН и других беспристрастных международных организаций в осуществлении гуманитарных мероприятий. В "буферной зоне" должно обеспечиваться снабжение продовольствия, медикаментов и других необходимых гражданскому населению предметов

- написал Лубинец

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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