"Безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур": Зеленский собрал совещание по курской области
Киев • УНН
Президент Украины провел совещание по ситуации на курщине, где обсудили вопросы безопасности, гуманитарной помощи и создания при необходимости военных комендатур. Зеленский подчеркнул, что Украина защищает себя, соблюдая международное право.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание по ситуации на курщине, где обсудили вопросы безопасности, гуманитарной помощи и создания при необходимости военных комендатур, пишет УНН.
Совещание по ситуации в курской области. Обсудили ключевые вопросы. Безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур. Украина защищает себя и жизни своих людей в приграничных громадах и осуществляет активные действия на российской территории. Наши силы строго придерживаются требований международных конвенций и международного гуманитарного права
Зеленський отримав доповідь Сирського: просування на курщині та понад 100 полонених російських військових 14 августа 2024, 10:35 • 26442 просмотра