Зеленский получил доклад Сырского: продвижение на курщине и более 100 пленных российских военных
Киев • УНН
Главком доложил о ситуации на фронте. На курщине продвинулись на 1-2 км, взяв более 100 российских военных в плен. Зеленский поручил усилить восточное направление.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, согласно которому на курщине есть продвижение на 1-2 км с начала суток и уже более 100 пленных российских военных, также Глава государства поручил усилить восточное направление, пишет УНН.
Детали
"Утренний доклад Главкома Александра Сырского по ситуации на всех основных направлениях, особенно Торецком и Покровском, а также по операции в Курской области", - сообщил Зеленский в соцсетях.
По словам Президента, "ни на секунду не забываем о нашем востоке". "Поручил Главкому усилить направление из пакетов, поставляемых сейчас партнерами", - отметил Глава государства.
"В Курской области продвигаемся дальше. От одного до двух километров на разных участках с начала суток. И еще более 100 пленных российских военных за этот же период. Я благодарен всем причастным. Это ускорит возвращение домой наших ребят и девушек", - написал Зеленский.
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