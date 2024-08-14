Генштаб: на фронте за сутки 134 боя, больше всего - на Покровском направлении

На фронте за прошедшие сутки произошло 134 боя, более трети из столкновений - на Покровском направлении, больше всего из которых - вблизи Гродовки, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 14 августа, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 134 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением четырех ракет, а также 81 авиаудар, в частности, сбросил 116 КАБов. Кроме этого, совершил 4594 обстрела, из них 114 - из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и вооружению и военной технике противника, двух ударов по пунктам управления, а также поразили две артиллерийских системы, станцию РЭБ, склад боеприпасов и еще два важных объекта оккупантов.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям такова:

На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Тихое и Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре вражеских атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Берестового, Кругляковки и в направлении Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку Невского, Тернов, Макеевки и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отражали пять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Спирного.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали шесть раз возле Белой Горы, Ивановского и, активнее всего, в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 19 атак неподалеку Железного, Нью-Йорка и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурмовых и наступательных действия в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Елизаветовка, Зеленое Поле, Малиновка, Гродовка, Желанное, Скучное, Калиновое, Птичье и Карловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Гродовки, также, район этого населенного пункта подвергся бомбардировке тремя КАБами.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили пять атак возле Красногоровки и Константиновки.

На Времовском направлении, по уточненной информации, противник совершил шесть штурмов наших позиций неподалеку Водяного, Константиновки и Угледара.

На Ореховском направлении оккупанты пытались выбить подразделения Сил обороны с позиций в районах Малой Токмачки и Роботино - всего провели два штурма.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции 11 раз. Получили жесткий отпор, понесли потери и отошли. Враг нанес авиаудар неуправляемыми ракетами по району Николаевки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет управляемые авиабомбы по районам украинских населенных пунктов. Также российские КАБы взрываются и на территории российской федерации.

"Наши воины активно наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике", - указали в Генштабе.

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