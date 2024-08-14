Генштаб: на фронте за сутки 134 боя, больше всего - на Покровском направлении

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Байден отказался комментировать операцию Украины в Курской области РФ

Байден отказался комментировать операцию Украины в Курской области РФ

  •  103259 просмотра
Боррель поддержал контрнаступление ВСУ в Курской области

Боррель поддержал контрнаступление ВСУ в Курской области

  •  71362 просмотра
Туск: Украина имеет право "парализовать" агрессивные намерения России

Туск: Украина имеет право "парализовать" агрессивные намерения России

  •  97633 просмотра
США уничтожили два судна хуситов в Красном море

США уничтожили два судна хуситов в Красном море

  •  101204 просмотра
Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

  •  56797 просмотра
публикации
Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

  •  147246 просмотра
Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

12 августа 2024, 16:28  •  183092 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

12 августа 2024, 15:12  •  170180 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

12 августа 2024, 07:56  •  193106 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

12 августа 2024, 07:48  •  189900 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день каллиграфии, Международный день ящерицы, День сведения татуировки. Что еще можно отметить 14 августа

Всемирный день каллиграфии, Международный день ящерицы, День сведения татуировки. Что еще можно отметить 14 августа

  •  29423 просмотра
На Ивано-Франковщине спасли аиста, который запутался в обесточенной линии электропередач

На Ивано-Франковщине спасли аиста, который запутался в обесточенной линии электропередач

  •  48029 просмотра
Едут на российском урале "Мир": Брэд Пит и Джордж Клуни снялись в фотосессии для GQ

Едут на российском урале "Мир": Брэд Пит и Джордж Клуни снялись в фотосессии для GQ

  •  45503 просмотра
Пурпурное северное сияние заметили в небе над Украиной: фото

Пурпурное северное сияние заметили в небе над Украиной: фото

  •  94281 просмотра
13 августа: Международный день броненосца, Всемирный день левши, Всемирный день левши

13 августа: Международный день броненосца, Всемирный день левши, Всемирный день левши

13 августа 2024, 03:11  •  102789 просмотра
Актуальное
Генштаб: на фронте за сутки 134 боя, больше всего - на Покровском направлении

Генштаб: на фронте за сутки 134 боя, больше всего - на Покровском направлении

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 05:46  •  6677 просмотра

Read in English

За сутки произошло 134 боевых столкновения, из них 54 на Покровском направлении. Враг нанес 2 ракетных и 81 авиаудар, совершил 4594 обстрела. Силы обороны отбили многочисленные атаки противника.

На фронте за прошедшие сутки произошло 134 боя, более трети из столкновений - на Покровском направлении, больше всего из которых - вблизи Гродовки, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 14 августа, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 134 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением четырех ракет, а также 81 авиаудар, в частности, сбросил 116 КАБов. Кроме этого, совершил 4594 обстрела, из них 114 - из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и вооружению и военной технике противника, двух ударов по пунктам управления, а также поразили две артиллерийских системы, станцию РЭБ, склад боеприпасов и еще два важных объекта оккупантов.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям такова:

На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Тихое и Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре вражеских атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Берестового, Кругляковки и в направлении Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку Невского, Тернов, Макеевки и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отражали пять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Спирного.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали шесть раз возле Белой Горы, Ивановского и, активнее всего, в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 19 атак неподалеку Железного, Нью-Йорка и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурмовых и наступательных действия в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Елизаветовка, Зеленое Поле, Малиновка, Гродовка, Желанное, Скучное, Калиновое, Птичье и Карловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Гродовки, также, район этого населенного пункта подвергся бомбардировке тремя КАБами.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили пять атак возле Красногоровки и Константиновки.

На Времовском направлении, по уточненной информации, противник совершил шесть штурмов наших позиций неподалеку Водяного, Константиновки и Угледара.

На Ореховском направлении оккупанты пытались выбить подразделения Сил обороны с позиций в районах Малой Токмачки и Роботино - всего провели два штурма.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции 11 раз. Получили жесткий отпор, понесли потери и отошли. Враг нанес авиаудар неуправляемыми ракетами по району Николаевки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет управляемые авиабомбы по районам украинских населенных пунктов. Также российские КАБы взрываются и на территории российской федерации.

"Наши воины активно наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике", - указали в Генштабе.

Ще плюс 1240 окупантів і 21 танк: Генштаб оновив дані про втрати ворога14 августа 2024, 04:53 • 27330 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
vuhledarУгледар
toretskТорецк
ukrainaУкраина
kramatorskКраматорск
chernigovЧернигов
sumyСумы
kharkivХарьков
Эксклюзив
Легализация рейдерского захвата музея в Пирогово: готовится жалоба в Верховный Суд
  •  106370 просмотра

Легализация рейдерского захвата музея в Пирогово: готовится жалоба в Верховный Суд

Эксклюзив
Минкульт не получал реакции от мэра Рима на призыв отменить выступления нетребко - Карандеев
  •  102986 просмотра

Минкульт не получал реакции от мэра Рима на призыв отменить выступления нетребко - Карандеев

Эксклюзив
Помощь с работой, жильем и даже с досугом: в Броварах разрабатывают комплексную программу поддержки ВПЛ
  •  104701 просмотра

Помощь с работой, жильем и даже с досугом: в Броварах разрабатывают комплексную программу поддержки ВПЛ

Эксклюзив
Политолог раскритиковал идею создания экспертного учреждения при НАБУ - это усилит хаос в государственном управлении
  •  89342 просмотра

Политолог раскритиковал идею создания экспертного учреждения при НАБУ - это усилит хаос в государственном управлении

Эксклюзив
Рост цен на крупы и муку за год будет на уровне 5-8% - эксперт
  •  59682 просмотра

Рост цен на крупы и муку за год будет на уровне 5-8% - эксперт

Эксклюзив
Дело главного юриста НБУ. Следователи должны выяснить, были ли нарушения закона системными
  •  65570 просмотра

Дело главного юриста НБУ. Следователи должны выяснить, были ли нарушения закона системными

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ уверены, что недавние удары по Киевщине враг наносил именно северокорейскими ракетами - Минюст
  •  67254 просмотра

Эксперты КНИИСЭ уверены, что недавние удары по Киевщине враг наносил именно северокорейскими ракетами - Минюст

Эксклюзив
"Мамкины агенты": как работники АРМА на машинах с номерами прикрытия разыскивали "Гулливер"
  •  66674 просмотра

"Мамкины агенты": как работники АРМА на машинах с номерами прикрытия разыскивали "Гулливер"

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ
12 августа 2024, 16:28  •  183092 просмотра

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский
12 августа 2024, 15:36  •  108832 просмотра

ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский

Популярные

Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

  •  56797 просмотра
США уничтожили два судна хуситов в Красном море

США уничтожили два судна хуситов в Красном море

  •  101204 просмотра
Туск: Украина имеет право "парализовать" агрессивные намерения России

Туск: Украина имеет право "парализовать" агрессивные намерения России

  •  97633 просмотра
Боррель поддержал контрнаступление ВСУ в Курской области

Боррель поддержал контрнаступление ВСУ в Курской области

  •  71362 просмотра
Байден отказался комментировать операцию Украины в Курской области РФ

Байден отказался комментировать операцию Украины в Курской области РФ

  •  103259 просмотра

Публикации

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

  •  147246 просмотра
Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

12 августа 2024, 16:28  •  183092 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

12 августа 2024, 15:12  •  170180 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

12 августа 2024, 07:56  •  193106 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

12 августа 2024, 07:48  •  189900 просмотра

Война

Дроны ночью атаковали Киевскую область: попаданий нет, горела лесная подстилка

Дроны ночью атаковали Киевскую область: попаданий нет, горела лесная подстилка

  •  1341 просмотра
В небе над Украиной ночью уничтожили 17 из 23 вражеских "шахедов", армия рф атаковала двумя ракетами

В небе над Украиной ночью уничтожили 17 из 23 вражеских "шахедов", армия рф атаковала двумя ракетами

  •  1653 просмотра
В рф заявили о массированной атаке дронов на 8 областей: взрывы раздавались вблизи военных аэродромов

В рф заявили о массированной атаке дронов на 8 областей: взрывы раздавались вблизи военных аэродромов

  •  6261 просмотра
Херсон и пригород с самого утра под ударом войск рф: уже 6 пострадавших, среди них ребенок

Херсон и пригород с самого утра под ударом войск рф: уже 6 пострадавших, среди них ребенок

  •  5455 просмотра
Генштаб: на фронте за сутки 134 боя, больше всего - на Покровском направлении

Генштаб: на фронте за сутки 134 боя, больше всего - на Покровском направлении

  •  8683 просмотра

политика

"Хезболла" выпустила 25 ракет по Верхней Галилее в Израиле

"Хезболла" выпустила 25 ракет по Верхней Галилее в Израиле

  •  39830 просмотра
Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение

Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение

  •  40772 просмотра
В Черном море замечен российский корабль с ракетами 'Калибр'

В Черном море замечен российский корабль с ракетами 'Калибр'

  •  38795 просмотра
Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

  •  56697 просмотра
Премьер-министр Японии уходит в отставку в сентябре

Премьер-министр Японии уходит в отставку в сентябре

  •  38312 просмотра

Война

Дроны ночью атаковали Киевскую область: попаданий нет, горела лесная подстилка

Дроны ночью атаковали Киевскую область: попаданий нет, горела лесная подстилка

  •  1341 просмотра
В небе над Украиной ночью уничтожили 17 из 23 вражеских "шахедов", армия рф атаковала двумя ракетами

В небе над Украиной ночью уничтожили 17 из 23 вражеских "шахедов", армия рф атаковала двумя ракетами

  •  1653 просмотра
В рф заявили о массированной атаке дронов на 8 областей: взрывы раздавались вблизи военных аэродромов

В рф заявили о массированной атаке дронов на 8 областей: взрывы раздавались вблизи военных аэродромов

  •  6261 просмотра
Херсон и пригород с самого утра под ударом войск рф: уже 6 пострадавших, среди них ребенок

Херсон и пригород с самого утра под ударом войск рф: уже 6 пострадавших, среди них ребенок

  •  5455 просмотра
Генштаб: на фронте за сутки 134 боя, больше всего - на Покровском направлении

Генштаб: на фронте за сутки 134 боя, больше всего - на Покровском направлении

  •  8683 просмотра

политика

"Хезболла" выпустила 25 ракет по Верхней Галилее в Израиле

"Хезболла" выпустила 25 ракет по Верхней Галилее в Израиле

  •  39830 просмотра
Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение

Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение

  •  40772 просмотра
В Черном море замечен российский корабль с ракетами 'Калибр'

В Черном море замечен российский корабль с ракетами 'Калибр'

  •  38795 просмотра
Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

  •  56697 просмотра
Премьер-министр Японии уходит в отставку в сентябре

Премьер-министр Японии уходит в отставку в сентябре

  •  38312 просмотра

Новости Бизнеса

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

  •  33993 просмотра
Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  144725 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  146204 просмотра

Экономика

Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

  •  56697 просмотра
В Чили на крупнейшей в мире медной шахте рабочие объявили забастовку

В Чили на крупнейшей в мире медной шахте рабочие объявили забастовку

  •  22189 просмотра
Замороженные активы российского Центробанка: СМИ стали известны дальнейшие шаги ЕС

Замороженные активы российского Центробанка: СМИ стали известны дальнейшие шаги ЕС

  •  101300 просмотра
Чтобы подготовить максимум оборудования к отопительному сезону: в Минэнерго раскрыли детали крупнейшей ремонтной кампании в истории украинской энергетики

Чтобы подготовить максимум оборудования к отопительному сезону: в Минэнерго раскрыли детали крупнейшей ремонтной кампании в истории украинской энергетики

  •  36792 просмотра
Жатва 2024: аграрии Одесской области превзошли прошлогодние показатели

Жатва 2024: аграрии Одесской области превзошли прошлогодние показатели

  •  28458 просмотра

Киев

Сухо и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

Сухо и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  7223 просмотра
В Киеве - воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА

В Киеве - воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА

  •  28310 просмотра
В Киевской области работают силы ПВО из-за движения вражеских БпЛА

В Киевской области работают силы ПВО из-за движения вражеских БпЛА

  •  28618 просмотра
Продажа отеля "Казацкий" в Киеве: госбюджет получил почти полмиллиарда гривен

Продажа отеля "Казацкий" в Киеве: госбюджет получил почти полмиллиарда гривен

  •  32007 просмотра
Сухая погода в Украине 13 августа: температура до 32° на юге

Сухая погода в Украине 13 августа: температура до 32° на юге

13 августа 2024, 03:42  •  59784 просмотра