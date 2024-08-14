Еще плюс 1240 оккупантов и 21 танк: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 594 400 человек личного состава и 8 476 танков.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 594 400 человек, 8 476 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 594 400 (+1 240) человек,
- танков - 8 476 (+21) ед,
- боевых бронированных машин - 16 402 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 16 821 (+57) ед,
- РСЗО - 1 151 (+5) ед,
- средств ППО - 921 (+1) ед,
- самолетов - 366,
- вертолетов - 328,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 548 (+57),
- крылатых ракет - 2 426,
- кораблей/катеров - 28,
- подводных лодок - 1,
- автомобильной техники и автоцистерн - 22 710 (+61) ед,
- специальной техники - 2 813 (+7).
Генштаб: на фронті за добу відбулося 111 бойових зіткнень13 августа 2024, 22:25 • 25437 просмотров
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