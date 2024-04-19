Украина вернула из России незаконно депортированную 17-летнюю девушку

Из россии удалось вернуть 17-летнюю украинку, которую вопреки собственному желанию отправили с временно оккупированной территории учиться в рф, сообщила в пятницу пресс-служба Минреинтеграции, передает УНН.

Минреинтеграции совместно с общественным союзом "Украинская сеть за права ребенка" вернули из россии 17-летнюю Мирославу - говорится в сообщении.

Как сообщается, в 2014 году девушка осталась без родителей. Полтора года назад вопреки собственному желанию девочку отправили с временно оккупированной территории учиться в россию.

"Жила в общежитии и по сути была брошена на произвол судьбы. Между тем пыталась найти хоть кого-то, кто мог бы поддержать и помочь", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что информация о месте ее пребывания поступила в Украину от неравнодушных людей.

"Четверо суток тяжелой дороги и вот наконец она уже в Украине", - указали в Минреинтеграции.

В Минреинтеграции напомнили, что если вы стали свидетелем незаконного перемещения детей на ВОТ или территорию рф, обязательно сообщите об этом профильному специалисту ведомства Наталье Емец по номеру: (050) 562-03-13. Также можно обратиться на горячие линии: Минреинтеграции - 15-48 или Национального информационного бюро - 16-48.

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