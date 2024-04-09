Из оккупации спасли еще двух детей - Кулеба

С временно оккупированных территорий удалось спасти еще двух детей, один из которых является сиротой, сообщил основатель и руководитель украинской организации Save Ukraine Николай Кулеба, сообщает УНН.

"Хорошие новости в начале недели - Save Ukraine спасли из оккупации еще двух детей, один из которых является сиротой", - написал Кулеба в Telegram.

Детали

Николай Кулеба рассказал, что удалось вывезти из оккупации 8 - летнюю девочку и парня, которым семь лет опекается его бабушка.

По его словам, статочно уехать бабушка решила тогда, когда в их двор в половине шестого утра прилетел снаряд. Ударной волной разрушило часть дома.

Выезжала семья из оккупации очень тяжело. На границе российские спецслужбы устроили пожилой женщине и парню-сироте настоящее издевательство - перепачкали все вещи, выбросили все из сумок. Причем причины на это не было никакой. Во время тяжелой дороги у женщины начались проблемы с ногами.

"На сегодня мы имеем уже 284 спасенных ребенка, из которых 73 - сироты", - сообщил Кулеба.

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