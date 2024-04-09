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Из оккупации спасли еще двух детей - Кулеба
Еще двое детей, один из которых сирота, были спасены с оккупированных Россией территорий украинской организацией Save Ukraine.
Уже трое раненых в результате вражеского удара по Харькову, поиски продолжаются - мэр
В результате вражеского обстрела в Харькове ранения получили три человека, на месте нападения продолжаются поисковые работы.
Атака рф на Харьков: известно о двух раненых
Два человека получили ранения в результате российских ударов по Харькову, экстренные службы отреагировали на инцидент.
Президент осмотрел, как проходит строительство фортификаций на Харьковщине
Президент Зеленский проинспектировал строительство фортификационных сооружений и оборонительных систем вблизи границы с россией в Харьковской области.
Убийство подростка на станции фуникулера: семья погибшего поддерживает ходатайство об аресте подозреваемого
Семья 16-летнего парня, который погиб на станции фуникулера в Киеве, поддерживает ходатайство прокуратуры о взятии под стражу правоохранителя, которого подозревают в толкании подростка, что привело к его смертельной травме.
россияне атаковали Харьков, зафиксировали два прилета по центральной части города
Российские войска атаковали Харьков, что повлекло взрывы в центральной части города, по словам местных чиновников.
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове, Украина, прогремели взрывы. Воздушные силы предупредили о пуске управляемых авиабомб в регионе, призвав оставаться в укрытиях.
Уже две сертифицированные отечественные машины привлечены к разминированию, проходят испытания третьей - Шмыгаль
Украина планирует привлечь максимум инноваций и наладить серийное производство оборудования, чтобы процесс очистки от российских минных полей 26% своей территории занял годы, а не десятилетия.
Пожар произошел в приюте для животных в Берегово: погибло 19 котов, 40 животных спасены
В результате пожара в жилом доме, где находился приют для животных в Береговом, Закарпатская область, погибло 19 котов, но 40 других пушистых животных удалось спасти.
Кабмин выделит почти 24 млн гривен на капитальный ремонт поликлиники Черниговской центральной районной больницы - Шмыгаль
Кабинет Министров выделил почти 24 миллиона гривен на капитальный ремонт поликлиники Черниговской центральной районной больницы для восстановления поврежденной врагом медицинской инфраструктуры.