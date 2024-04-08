ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

россияне готовятся к вывозу украинских детей с оккупированных территорий в рф на "оздоровление" - Центр сопротивления

россияне готовятся к вывозу украинских детей с оккупированных территорий в рф на "оздоровление" - Центр сопротивления

Киев  •  УНН

8 апреля 2024, 11:42  •  7993 просмотра

Read in English

россияне готовятся к вывозу тысячи украинских детей с оккупированных территорий в рф под видом "оздоровления".

В России активно началась подготовка к вывозу украинских детей с временно оккупированных территорий под видом оздоровления. Речь идет о периоде летних каникул. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Как стало известно, что на "отдых и психологическую реабилитацию" готовы принять санатории петербурга 2480 детей и 150 педагогов. К такой инициативе изъявили готовность приобщиться еще по меньшей мере пять регионов России. В прошлом году "оздоровилось" на территории рф почти тысяча украинских детей с ВОТ.

Кроме соответствующих органов россии, за вывоз украинских детей отвечает оккупационная администрация и педагоги. Такой "отдых" украинских детей оккупанты организуют с единственной целью - промывки мозгов, под предлогом оздоровления. Много таких детей уже не возвращают в Украину, ведь их вывозят часто без разрешения родителей, или же разрешение оккупанты получают с помощью давления,

- говорится в сообщении.

Напомним

Комитет ООН по правам ребенка призвал россию прекратить принудительный вывоз украинских детей и вернуть их в свои семьи. российские власти должны предоставить информацию о точном количестве детей, вывезенных из Украины, и их местонахождение, чтобы их можно было идентифицировать и вернуть.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
  •  58299 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
  •  139506 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  112708 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  203702 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  192073 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  182321 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152667 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  110032 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127678 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118972 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Новости по теме
россияне готовятся к вывозу украинских детей с оккупированных территорий в рф на "оздоровление" - Центр сопротивления

россияне готовятся к вывозу украинских детей с оккупированных территорий в рф на "оздоровление" - Центр сопротивления

  •  7993 просмотра
После атак украинских дронов на НПЗ, россия усиливает ПВО на нефтебазе в туле - "АТЕШ"

После атак украинских дронов на НПЗ, россия усиливает ПВО на нефтебазе в туле - "АТЕШ"

  •  8057 просмотра
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
Эксклюзив

  •  58299 просмотра
На Херсонщине двух должностных лиц тылового обеспечения подозревают в закупке продуктов для военных по завышенным ценам

На Херсонщине двух должностных лиц тылового обеспечения подозревают в закупке продуктов для военных по завышенным ценам

  •  12290 просмотра
В "Армию восстановления" привлекли уже более 114 тысяч украинцев

В "Армию восстановления" привлекли уже более 114 тысяч украинцев

  •  12586 просмотра
Китай заявил, что не наживается на войне россии против Украины

Китай заявил, что не наживается на войне россии против Украины

  •  16208 просмотра
Бизнес получил 25 млрд грн кредитов по государственной программе в этом году: на что чаще всего берут займ

Бизнес получил 25 млрд грн кредитов по государственной программе в этом году: на что чаще всего берут займ

  •  13886 просмотра
Павлюк: система ТЦК - не идеальна, однако "отсидеться никому не удастся"

Павлюк: система ТЦК - не идеальна, однако "отсидеться никому не удастся"

  •  16033 просмотра
25 тысяч человек уже эвакуированы в Харьковской области из-за вражеских обстрелов - ОВА

25 тысяч человек уже эвакуированы в Харьковской области из-за вражеских обстрелов - ОВА

  •  16101 просмотра
Чехия хочет депортировать одного из членов российской диаспоры за сотрудничество с российскими дипломатами

Чехия хочет депортировать одного из членов российской диаспоры за сотрудничество с российскими дипломатами

  •  13583 просмотра

Популярные

Греция может передать Украине более 30 истребителей F-16 - СМИ

Греция может передать Украине более 30 истребителей F-16 - СМИ

  •  63939 просмотра
Из-за удара рф в Звягеле на Житомирщине сообщают об угрозе загрязнения воздуха. В ОВА заявляют о превентивных мерах

Из-за удара рф в Звягеле на Житомирщине сообщают об угрозе загрязнения воздуха. В ОВА заявляют о превентивных мерах

  •  113923 просмотра
На фронте произошло 76 боевых столкновений - Генштаб

На фронте произошло 76 боевых столкновений - Генштаб

  •  111756 просмотра
Главы МИД Франции и Великобритании сделали совместное заявление по Украине

Главы МИД Франции и Великобритании сделали совместное заявление по Украине

  •  115588 просмотра
Business Day: Зеленский планирует визит в ЮАР

Business Day: Зеленский планирует визит в ЮАР

  •  127721 просмотра

Публикации

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  265808 просмотра
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

4 апреля 2024, 15:10  •  291424 просмотра
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  352106 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  421119 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  419847 просмотра

россияне готовятся к вывозу украинских детей с оккупированных территорий в рф на "оздоровление" - Центр сопротивления

россияне готовятся к вывозу тысячи украинских детей с оккупированных территорий в рф под видом "оздоровления".

Война •   •  7993 просмотра
россияне готовятся к вывозу украинских детей с оккупированных территорий в рф на "оздоровление" - Центр сопротивления

После атак украинских дронов на НПЗ, россия усиливает ПВО на нефтебазе в туле - "АТЕШ"

После недавней атаки украинских беспилотников на комплексы НПЗ россия усиливает противовоздушную оборону на нефтехранилище в Туле, развернув систему "Панцирь С1" для защиты промышленной инфраструктуры города.

Война •   •  8057 просмотра
После атак украинских дронов на НПЗ, россия усиливает ПВО на нефтебазе в туле - "АТЕШ"

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксперт оценил возможность наступления врага на Харьков.

Война •   •  58299 просмотра
Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

На Херсонщине двух должностных лиц тылового обеспечения подозревают в закупке продуктов для военных по завышенным ценам

Двух должностных лиц продовольственной службы отдела тылового обеспечения пограничного отряда в Херсонской области подозревают в закупке продуктов питания для военных по завышенным ценам.

Война •   •  12290 просмотра
На Херсонщине двух должностных лиц тылового обеспечения подозревают в закупке продуктов для военных по завышенным ценам

В "Армию восстановления" привлекли уже более 114 тысяч украинцев

По состоянию на апрель 2024 года 114 105 украинцев присоединились к правительственному проекту "Армия восстановления", причем больше всего направлений выдано в Харьковской области.

Общество •   •  12586 просмотра
В "Армию восстановления" привлекли уже более 114 тысяч украинцев

Китай заявил, что не наживается на войне россии против Украины

Китай отрицает попытки получить выгоду от войны россии против Украины и регулирует экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и нормативными актами.

политика •   •  16208 просмотра
Китай заявил, что не наживается на войне россии против Украины

Бизнес получил 25 млрд грн кредитов по государственной программе в этом году: на что чаще всего берут займ

С начала 2024 года 6 400 предпринимателей получили кредиты на сумму 25,3 млрд грн по правительственной программе "Доступные кредиты", из которых около 20% использовали на инвестиционные проекты.

Экономика •   •  13886 просмотра
Бизнес получил 25 млрд грн кредитов по государственной программе в этом году: на что чаще всего берут займ

Павлюк: система ТЦК - не идеальна, однако "отсидеться никому не удастся"

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Павлюк признал, что система ТЦК не является идеальной, но ведется работа над ее совершенствованием. Он призвал украинцев вступать в ряды Вооруженных сил, чтобы противостоять россии, "отсидеться" не удастся никому.

Общество •   •  16033 просмотра
Павлюк: система ТЦК - не идеальна, однако "отсидеться никому не удастся"

25 тысяч человек уже эвакуированы в Харьковской области из-за вражеских обстрелов - ОВА

25 000 жителей Харьковской области были эвакуированы в безопасные места из-за вражеских обстрелов гражданских районов, при этом власти рекомендуют эвакуироваться жителям приграничных населенных пунктов, поскольку враг продолжает атаковать гражданское население.

Общество •   •  16101 просмотра
25 тысяч человек уже эвакуированы в Харьковской области из-за вражеских обстрелов - ОВА

Чехия хочет депортировать одного из членов российской диаспоры за сотрудничество с российскими дипломатами

Прага готовится депортировать россиянина Александра Степанова, который прожил в Чехии более 20 лет и возглавлял Координационный совет чешских соотечественников, из-за его вероятных контактов с российскими дипломатами.

Новости Мира •   •  13583 просмотра
Чехия хочет депортировать одного из членов российской диаспоры за сотрудничество с российскими дипломатами