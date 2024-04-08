россияне готовятся к вывозу украинских детей с оккупированных территорий в рф на "оздоровление" - Центр сопротивления

В России активно началась подготовка к вывозу украинских детей с временно оккупированных территорий под видом оздоровления. Речь идет о периоде летних каникул. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Как стало известно, что на "отдых и психологическую реабилитацию" готовы принять санатории петербурга 2480 детей и 150 педагогов. К такой инициативе изъявили готовность приобщиться еще по меньшей мере пять регионов России. В прошлом году "оздоровилось" на территории рф почти тысяча украинских детей с ВОТ.

Кроме соответствующих органов россии, за вывоз украинских детей отвечает оккупационная администрация и педагоги. Такой "отдых" украинских детей оккупанты организуют с единственной целью - промывки мозгов, под предлогом оздоровления. Много таких детей уже не возвращают в Украину, ведь их вывозят часто без разрешения родителей, или же разрешение оккупанты получают с помощью давления, - говорится в сообщении.

Напомним

Комитет ООН по правам ребенка призвал россию прекратить принудительный вывоз украинских детей и вернуть их в свои семьи. российские власти должны предоставить информацию о точном количестве детей, вывезенных из Украины, и их местонахождение, чтобы их можно было идентифицировать и вернуть.