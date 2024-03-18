Во Львове открылся образовательный хаб для пострадавшей от войны молодежи

Во Львове открыли образовательный хаб для молодежи из пострадавших от войны территорий. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН.

Детали

Во Львове открыли образовательный хаб для молодежи с территорий, пострадавших в результате полномасштабного вторжения.

Новое помещение на базе культурно-социального центра Urban Camp Lviv оборудовано всем необходимым для занятий и проживания.

Образовательный хаб имеет различные зоны, включая образовательные помещения для лекций и воркшопов, жилые комнаты для учеников, офисные помещения и зоны отдыха с уборными и душевыми.

Кроме этого, в хабе планируют проводить Street Culture кемпы - недельные бесплатные лагеря для молодежи в возрасте от 12 до 16 лет. Участники будут иметь возможность заниматься различными активностями, такими как паркур, брейкинг, хип-хоп, граффити, скейтбординг, стритбол и другие.

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