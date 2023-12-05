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В деоккупированном селе на Киевщине, в котором оккупанты разрушили школу, открыли образовательный хаб

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 17:55  •  5781 просмотра

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Проект по созданию образовательного хаба длился 6 месяцев. Изначально был ремонт помещения в местном Доме культуры. Здесь пришлось перекрывать кровлю, поскольку крыша протекала, полностью менять пол, красить стены. Затем закупили мебель и необходимую технику - поддержку на это команда благотворительного фонда "МХП-Громаді" получила от ІСАР Єднання в рамках проекта USAID "Инициативы секторальной поддержки гражданского общества".

10-летняя Екатерина с с. Рудницкое делает из ниток оберег для своего папы-военного. Его ранили на передовой. Сейчас он восстанавливается в одной из больниц Киева. Девочка с родителями до полномасштабной войны жила в Харькове, затем переехала в с. Рудницкое Киевской области. Из-за того, что школу в селе разрушили, сначала Екатерина училась онлайн. А с начала этого учебного года ездит в соседнее село на автобусе. В новосозданный образовательный хаб приходила уже несколько раз на мастер-классы. На этот раз – до 6 декабря здесь делают обереги военным, передает УНН.

"Я свой передам для папы, чтобы он был под защитой. Папа сейчас в больнице в Киеве, ему плохо очень, потому что его на войне прострелили двумя пулями. У него уже есть много наград. На выходных мы его посетим в больнице. И я очень верю, что мой оберег ему поможет быстрее выздороветь и вернуться домой", – рассказывает Екатерина. 

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Село Рудницкое было месяц под оккупацией. За этот период уничтожили или существенно повредили более 50 домов местных жителей. Также под обстрелы попала и школа. В нее российские военные стреляли из танков и другого оружия. А перед отступлением оккупанты сожгли весь второй этаж, перед тем забрав всю технику и часть мебели. 

"До полномасштабной войны в нашей школе  обучались 127 учеников и воспитанников дошкольной группы. Это была современная школа, оборудованная всем необходимым. В марте 2022-го оккупанты в школе сделали штаб на первом этаже и разграбили все имущество. Сейчас дети из с. Рудницкое ходят в школу в соседнее село Лукьяновка. Но зимой погодные условия не всегда позволяют добраться до учебного заведения. Когда на днях были снегопады, дети доехать до соседнего села не смогли. Поэтому это замечательно, что отныне у наших детей есть хаб, где они смогут собираться, посещать кружки и мастер-классы, учиться, социализироваться", – рассказал Анатолий Тупыця, заведующий филиалом Рудницкая гимназия.

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Проект по созданию образовательного хаба длился 6 месяцев. Изначально был ремонт помещения в местном Доме культуры. Здесь пришлось перекрывать кровлю, поскольку крыша протекала, полностью менять пол, красить стены. Затем закупили мебель и необходимую технику - поддержку на это команда благотворительного фонда "МХП-Громаді" получила от ІСАР Єднання в рамках проекта USAID "Инициативы секторальной поддержки гражданского общества".

"Наш Фонд не первый год поддерживает громаду в этом селе. В 2021 году в Рудницком мы реализовали культурную мастерскую. Сразу же после деоккупации восстанавливали здесь дома местных жителей. Этой осенью создали сквер памяти. Также понимали, что детям нужно пространство для досуга и учебы. Поэтому совместно с партнерами организовали такое, снабдив его мебелью и необходимой техникой: экраном, проектором, принтером, ноутбуком. Для детей особенно важна внешкольная социализация. Потому что это и снижение стресса, и перефокусировка на другие активности, и дополнительные знания. А поскольку эти дети через несколько лет будут восстанавливать Украину, то помогать им сейчас – важная миссия нашего фонда", – подчеркнул Александр Пахолюк, руководитель отдела привлечения социальных инвестиций и партнерств БФ "МХП – Громаді". 

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Еще следующие полгода в помещении хаба силами благотворителей будут реализовываться учебные программы и тренинги. Так, на следующей неделе запланирован мастер-класс от работников ГСЧС о минно-взрывной безопасности, воркшопах со стрессоустойчивости и тому подобное.

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Образовательный минихаб в селе Рудницкое Киевской области создан БФ "МХП-Громаді "при поддержке Исар единения в рамках проекта" Инициатива секторальной поддержки гражданского общества Украины", реализуемого ІСАР Єднання в консорциуме с украинским независимым центром политических исследований (УНЦПИ) и Центром демократии и верховенства права (ЦЕДЕМ) благодаря искренней поддержке американского народа, предоставленной через Агентство США по международному развитию. 

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который с 2015 года комплексно восстанавливает и развивает украинские громады. Помогает жителям небольших городов и сел строить партнерские отношения с властью и бизнесом. Фонд работает в 13 областях Украины, осуществляет деятельность в более чем 700 населенных пунктах. С начала полномасштабной войны системно помогает тем, кто в этом больше всего нуждается: защитникам, спасателям, переселенцам, детям, пожилым людям. Поддерживает малый бизнес и воплощает совместные развитые, образовательные, медицинские, инфраструктурные и культурные проекты вместе с международными и украинскими донорами. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
У деокупованому селі на Київщині, в якому окупанти зруйнували школу, відкрили освітній хаб
In an occupied village in the Kiev region, where the invaders destroyed a school, an educational hub was opened
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В деоккупированном селе на Киевщине, в котором оккупанты разрушили школу, открыли образовательный хаб

Проект по созданию образовательного хаба длился 6 месяцев. Изначально был ремонт помещения в местном Доме культуры. Здесь пришлось перекрывать кровлю, поскольку крыша протекала, полностью менять пол, красить стены. Затем закупили мебель и необходимую технику - поддержку на это команда благотворительного фонда "МХП-Громаді" получила от ІСАР Єднання в рамках проекта USAID "Инициативы секторальной поддержки гражданского общества".

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